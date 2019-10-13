مال وأعمال

أشار تقرير شركة كامكو للاستثمار الى ان تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي شهد تحسنا ملحوظا خلال العام بفضل التغيرات على صعيد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وجاءت الكويت في صدارة الدول الخليجية التي شهدت تحسناً في مقياس التنافسية حيث تقدمت ثماني مراكز لتحتل بذلك المركز رقم 46، في حين كانت عمان هي الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت تراجع ترتيبها 6 مراتب واحتلت المركز 53. واحتلت الإمارات مرة أخرى المركز الأولى على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي وكان ترتيبها 25 عالمياً بعد أن كانت في المرتبة السابعة والعشرين في العام الماضي وكانت الأفضل أداءً بالنسبة للمحور الفرعي لاشتراكات النطاق العريض وتغطية شبكات الهاتف المحمول.

وعلى صعيد التصنيف العالمي، كانت هناك تغييرات ملحوظة في ترتيب الاقتصادات العشرة الأولى، رغم أن المجموعة التي تتكون منها قائمة الدول العشر لم تتغير في حد ذاتها. واحتلت سنغافورة المرتبة الأولى عالمياً بعد ان تقدمت مرتبة واحدة عن ترتيب العام الماضي بينما تراجعت الولايات المتحدة من المرتبة الأولى في العام الماضي لتحتل المرتبة الثانية هذا العام. وتقدمت هونغ كونغ أربعة مراكز هذا العام واحتلت المرتبة الثالثة بينما تراجعت ألمانيا من المركز الثالث في العام الماضي إلى المركز السابع هذا العام. ومن حيث التقسيم الإقليمي حققت الدول السبعة عشر من شرق آسيا والمحيط الهادئ المعروفة اختصاراً باسم (APAC) أعلى متوسط بلغ 73.9 درجة، تبعتها منطقة أوروبا وأميركا الشمالية والتي شملت 39 دولة برصيد 70.9 درجة. وسجلت منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا أقل المستويات بحصولها على 46.3 درجة، في حين احتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المركز الرابع برصيد بلغ حوالي 61 درجة تقريباً. وسجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أفضل معدلات القيمة الوسيطة لتحسن القدرة التنافسية في حين سجلت جنوب آسيا أقل معدل تغيير وتبعتها أوروبا وأميركا الشمالية بتسجيل أقل معدلات التغيير. من جهة أخرى، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعاً في محور استقرار الاقتصاد الكلي فقط بينما أظهرت المحاور المتبقية تحسناً جيداً مقارنة بتصنيفات العام 2018.

أما بالنسبة لتباطؤ الاقتصاد العالمي، ذكر التقرير إنه على عكس فترات الركود السابقة تاريخياً، فإن لدي صانعي السياسات هذه المرة خيارات محدودة لتحفيز الطلب الكلي. وفي ظل التحديات الجيوسياسية العالمية الحالية، أصبحت السياسة النقدية غير مؤثرة في حين أن السياسة المالية لا تزال غير مستغلة بالكامل إما بسبب الحيطة المالية أو نتيجة لضيق المساحة المالية المتاحة أو ارتفاع مستويات الدين العام.

الخليج تحسن في التنافسية

كان وضع دول مجلس التعاون الخليجي في العام الحالي أفضل مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع متوسط الدرجات من 67 في العام الماضي إلى 69 في العام 2019 وفقاً لحساباتنا. ومن ضمن المحاور الاثنا عشر، حصلت الدول الخليجية على أعلى الدرجات من حيث استقرار الاقتصاد الكلي نظراً للوضع الاقتصادي القوي الذي تتسم به غالبية دول مجلس التعاون الخليجي. وجاءت كل من الإمارات والسعودية والكويت في الصدارة برصيد بلغ 100 درجة، تليها مباشرة قطر بحصولها على 99 درجة. ومن جهة أخرى، كان أداء البحرين وعمان بعيداً عن تلك المستويات، حيث سجلتا 68 و67 درجة. إلا انه من بين الاثني عشر محوراً كان استقرار الاقتصاد الكلي هو المحور الوحيد المتراجع مقارنة بمستويات العام السابق، في حين شهدت جميع المحاور الأخرى تحسناً في متوسط الدرجات. وبلغ متوسط محور الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي 85 درجة متفوقاً على المتوسط العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 81 نقطة. حيث شهد محور الصحة تحسناً مقارنةً بمتوسط العام السابق البالغ 83 درجة. أما بالنسبة لمحور القدرة الابتكارية فقد حصلت دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى ضعيف بلغ 44 درجة فقط، وان كان هذا المستوى أفضل من مستوى العام 2018 البالغ 41.

السعودية

تقدمت السعودية 3 مراكز في العام 2019 وحصلت على المرتبة 36 على مستوى العالم في العام 2019 مقابل المركز 39 في العام 2018. وكانت السعودية هي الدولة الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تشهد أي تغييراً سلبياً في ترتيبها مقارنة بمراكز العام 2018

الإمارات

تقدمت الإمارات مرتبتين في العام 2019 لتصعد إلى المرتبة 25 بفضل حصولها على درجة أعلى في العام 2019 بلغت 75 مقابل 73 درجة في العام 2018. وشهدت الدولة أكبر تحسن في محور المهارات حيث تقدمت 14 مركزاً لتحتل المرتبة 39 في العام 2019 مقابل المرتبة 53 في العام 2018.

قطر

تقدم ترتيب قطر مركزاً واحداً فقط هذا العام لتصل إلى المرتبة 29 فيما يعزى في المقام الأول لتحسن أدائها على صعيد محور سوق المنتج والنظام المالي وسوق العمل. واحتلت قطر المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث احتلت المرتبة الثامنة بعد تقدمها مركزاً واحداً في هذا المحور.