مال وأعمال

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي ارتفاع نسبة حركة السفر العالمية إلى 3.8 في المئة في الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. التي كانت نسيتها 3.5 في المئة. كما ارتفع الاقبال على الشحن الجوي بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 85.7 في المئة ، وهو رقم قياسي شهري جديد ، حيث تواصل شركات الطيران زيادة استخدام الأصول إلى أقصى حد.

ورغم هذه الزيادة في حركة المسافرين، لايزال النمو أدنى من المأمول في النمو السنوي ولو حتى بالعودة إلى عامي 2016 و2018 والذي كانت نسبة الزيادة بنسبة 8.5 في المئة تقريبا وهذا يعكس تأثير التباطؤ الاقتصادي في بعض الأسواق الرئيسة ، وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ومع ذلك ، تقوم شركات الطيران بعمل رائع يتمثل في مطابقة القدرة على الطلب، ومع وصول عوامل تحميل الركاب إلى مستوى جديد بلغ 85.7 في المئة ، يعد هذا جيدًا بشكل عام طبقا لما اعلنه ألكساندر دي جونياك، المدير العام والرئيس التنفيذي لـ «أياتا»

وارتفع الطلب الدولي على المسافرين في أغسطس بنسبة 3.3 في المئة مقارنة بشهر أغسطس 2018 ، محسّنًا من نمو سنوي بلغ 2.8 في المئة في يوليو. باستثناء أميركا اللاتينية، سجلت جميع المناطق زيادات ، ومنها شركات الطيران في أفريقيا، التي ارتفعت السعة بنسبة 2.9 في المئة ، وارتفع عامل الحمولة بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 85.6 في المئة.

و سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 2.9 في المئة، ما يمثل زيادة عن ارتفاعها بنسبة 1.7 في المئة على الرغم من أن هذا كان أفضل من متوسطالأشهر الاثني عشر الماضية ، إلا أنه لايزال أقل بكثير من اتجاه النمو المكون من رقمين في السنوات الأخيرة. من المرجح أن يكون تراجع ثقة الأعمال في أجزاء من المنطقة ، جنبًا إلى جنب مع بعض شركات الطيران الرئيسة التي تمر بعملية التغيير الهيكلي والتوترات الجيوسياسية، عوامل مساهمة زادت السعة بنسبة 1.3 في المئة، مع ارتفاع معامل الحمولة بنسبة 1.3 نقطة مئوية إلى 82.4 في المئة.

ارتفعت حركة الطيران لشركات الطيران الإفريقية بنسبة 4.1 في المئة في أغسطس ، مرتفعةً من 3.2 في المئة في يوليو. ويأتي هذا الأداء القوي بعد أن عادت جنوب إفريقيا - ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة - إلى النمو الاقتصادي الإيجابي في الربع الثاني من عام 2019. ومع ذلك ، ارتفعت السعة بنسبة 6.1 في المئة، وانخفض عامل التحميل بنسبة 1.4 نقطة مئوية إلى 75.6 في المئة.

زادت حركة المرور لشركات طيران آسيا والمحيط الهادئ في أغسطس بنسبة 3.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، والتي كانت تسارعًا مقارنة بارتفاع 2.6 في المئة في يوليو. ومع ذلك ، لا يزال هذا أقل بكثير من متوسطمعدل النمو طويل الأجل البالغ حوالي 6.5 في المئة، ما يعكس تباطؤ النمو الاقتصادي في الهند وأستراليا وكذلك تأثير النزاعات التجارية. ارتفعت السعة بنسبة 3.9% وانخفض عامل الحمل بنسبة 0.4 في المئة إلى 82.8 في المئة.

وارتفع الطلب على شركات الطيران الاوروبية في شهر أغسطس بنسبة 3.7 في المئة، بزيادة طفيفة عن شهر يوليو والتي كانت البنسبة 3.6 في المئة كما ارتفعت السعة بنسبة 3.4 في المئة، وارتفع عامل الحمل بنسبة 0.2 في المئة إلى 89.0 في المئة، وهو أعلى معدل بين المناطق. تباطؤ النمو الاقتصادي في الأسواق الرئيسة مثل المملكة المتحدة وألمانيا ، فضلا عن عدم اليقين ونتائج متباينة الثقة في الأعمال التجارية وراء الظروف الأكثر ليونة لشركات النقل الجوي في القارة.

وحقق الطلب الدولي على شركات الطيران في أميركا الشمالية بنسبة 2.5 في المئة مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي ، بزيادة من 1.4 في المئة. ارتفعت السعة بنسبة 1.3 في المئة، ونما عامل الحمل بنسبة 1.0 نقطة مئوية إلى 88.3 في المئة. كما هو الحال في منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ ، يمثل هذا الأداء تحسناً مقارنة بشهر يوليو ، ولكنه يظل ضعيفًا نسبيًا مقارنة بالمعايير طويلة الأجل ، والتي من المرجح أن تعكس التوترات التجارية وتباطؤ الطلب العالمي.

وشهدت شركات الطيران في أميركا اللاتينية زيادة في الطلب بنسبة 2.3 في المئة في أغسطس مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ، بانخفاض عن النمو السنوي بنسبة 4.0 في المئة في يوليو. أسهمت الأزمات المالية وأزمة العملة في الأرجنتين ، إلى جانب الظروف الاقتصادية الصعبة في البرازيل والمكسيك ، في انخفاض الأداء. انخفضت السعة بنسبة 0.3 في المئة وعامل الحمولة ارتفع 2.1 نقطة مئوية إلى 83.9 في المئة.

