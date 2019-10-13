مال وأعمال

قال تقرير« الشال» إن ملكية الأجانب في قطاع البنوك ، مشيراً إلى أن بورصات العالم تتعرض لحالة من التذبذب الحاد بعد أن إزدادت المخاوف حول أداء الاقتصاد العالمي متزامناً مع الارتفاع الكبير في حجم المديونيات السيادية والخاصة، والارتفاع الكبير في أسعار الأسهم بعد حقبة طويلة من وفرة الأموال الرخيصة.

ولأن بورصة الكويت أصبحت مفتوحة على الاستثمار الأجنبي غير المباشر، أصبحنا نعتقد بضرورة متابعة سلوكياته فيما يتعلق باستثماراته فيها، وفي مثل الأوضاع المضطربة حالياً، سوف تتكرر تلك المتابعة على فترات متقاربة وربما أسبوعية وفقاً لتقديرنا لأوضاع أداء بورصات العالم.

ولابد لنا من تنبيه إلى أن كل ما يُنشر حول الاستثمار الأجنبي في البورصة مصدره الموقع الإلكتروني لـ «بورصة الكويت»، ولمرة واحدة في الأسبوع، وخاص بقطاع البنوك فقط، ونعتقد بضرورة توفره حول كل الشركات المدرجة وبشكل يومي.

وتشير الأرقام المتوفرة حول استثمارات الأجانب في البنوك الكويتية، وخلافاً للتوقعات، إلى أن تلك الاستثمارات ارتفعت بقيمتها المطلقة من أدنى مستوى بلغته عند 1311 مليون دينار بتاريخ 18 سبتمبر 2019 وبنسبـة 8.07 في المئة مـن القيمـة الرأسمالية للقطاع، إلى نحو 1485 مليون دينار أو ما نسبته نحو 8.74 في المئة من القيمة الرأسمالية للقطاع كما في 09 أكتوبر 2019.

وذلك يؤكد أن تلك الاستثمارات تسير باتجاه مخالف لسلوكيات المستثمر المحلي حتى الآن.

