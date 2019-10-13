مال وأعمال

قال تقرير متخصص إن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى ارتفاع كبير في سيولة سوق العقار في سبتمبر 2019 مقارنة بسيولة أغسطـس 2019، حيـث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر سبتمبر نحو 328.9 مليون دينار ، وهي قيمة أعلى بما نسبته 127.8 في المئة عن مستوى سيولة أغسطس 2019 البالغة نحو 144.4 مليون دينار ، وأعلى بما نسبته 55.8 في المئة مقارنة مع سيولة سبتمبر 2018، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 211.1 مليون دينار.

وأضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أنها توزعت تداولات سبتمبر 2019 ما بين نحو 308.4 مليون دينار عقوداً، ونحو 20.5 مليون دينار وكالات.

