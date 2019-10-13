مال وأعمال

استعرضت «زين» في تبنّي تطبيقات تكنولوجيا الجيل الخامس كأول شركة تطرح تقنية الـ 5G تجارياً في الخليج عبر السوق الكويتية، وذلك على هامش مُشاركتها بعدد من الحلقات النقاشية في فعاليات النسخة الـ 39 من أسبوع جيتكس للتقنية (GITEX 2019)، وهو الحدث العالمي الذي استضافته الإمارات العربية المتحدة ونظّمه مركز دبي التجاري العالمي بمُشاركة كبرى الشركات والمؤسسات والهيئات العالمية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «زين» الكويت نوّاف الغربللي خلال مُشاركته في الحلقة النقاشية التي أتت على هامش مؤتمر العد التنازلي لدخول عصر الجيل الخامس تحت عنوان: تسويق 5G في الأسواق غير المُستغلّة: «لقد فتح الجيل الخامس آفاقاً لم تكن مُمكنة في الماضي، فالتقنيات الأحدث في عالمنا اليوم كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والأتمتة والتكنولوجيا المُعززة وغيرها تعتمد بشكل أساسي على نقل البيانات هائلة الحجم في وقت قياسي، وهذا بالكاد لم يكن مُمكناً قبل الجيل الخامس».

وأضاف الغربللي: «التأثيرات الناجمة عن عملية التحول الرقمي طالت العديد من الصناعات والقطاعات، وليس صناعة الاتصالات فحسب، حيث امتد تأثيرها إلى قطاعات الصحة والتمويل والتعليم وغيرها، وقد فتح هذا الأمر فرصاً هائلة غير مُستغلّة، وحرصنا نحن في «زين» أن نكون السبّاقون في تبنّي الجيل الخامس ليس في دولة الكويت فقط، بل وعلى مستوى المنطقة».

ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في «زين» الكويت حمد المرزوق خلال مُشاركته في الحلقة النقاشية ان الجيل الخامس يُعتبر حجر الأساس لطموحاتنا في «زين» لدفع بيئة الأعمال في الكويت، فاستراتيجية الأعمال الرقمية الخاصة بنا ترتكز حول العديد من التطبيقات في قطاعات مختلفة كالصحة والقطاع الحكومي وقطاعات المال والنفط والغاز وغيرها، ويسعدنا كثيراً التعاون مع هواوي لتطوير هذه التطبيقات وتعزيز تواجدنا كشريك رئيس في قيادة مُستقبل التحول الرقمي بالكويت».

وعلى جانب آخر، قال المرزوق خلال مُشاركته في الحلقة النقاشية التي نظّمتها شركة Ericsson تحت عنوان إطلاق إمكانات الـ 5G في عالم الأعمال: «في الوقت الحالي، ترتكز العديد من خدماتنا الموجهة لقطاع الأعمال على تكنولوجيا الجيل الرابع 4G LTE، وسنبدأ قريباً بالتحوّل نحو تطبيق الجيل الخامس في جميع خدماتنا وحلولنا بما يتناسب مع استمرار نضوج التقنية وبناءً على احتياجات السوق، كما نتوقّع أن تكون الحلول التي تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء هي المجال الأول والرئيس الذي سيعتمد اعتماداً كبيراً على الجيل الخامس.

