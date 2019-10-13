مال وأعمال

تتجه شركة «FSG» القابضة إلى إطلاق منصة تداول رقمية باللغة العربية للعملات الرقمية للمرة الأولى في منطقة الخليج عبر شركتها التابعة BITFORME وهو الأمر الذي سيتزامن مع إطلاق عملة رقمية خاصة بالشركة.

هذا ما كشف عنه رئيس قسم التجارة والتحليل في شركة FSG القابضة أمير العربي في حوار أجرته «النهار» معه على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض تداول الفوركس الذي أقيمت فعالياته في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2 إلى 3 أكتوبر 2019 بمشاركة وحضور أكثر من 40 شركة إقليمية وعالمية في مجال الخدمات المالية.

وأوضح العربي أن المؤتمر يستهدف جذب المزيد من العملاء لعالم تداول العملات والتعريف بالخدمات المقدمة في مجال أسواق المال العالمية والتي تشهد تطوراً لافتاً على مستوى العالم، مشيراً إلى أن سوق دبي يعد من بين أفضل الأسواق في مجال تداول العملات وهناك اهتمام كبير بتطوير منصات تداول من خلال إضافة تكنولوجيا جديدة وهناك أدوات تحليلية جديدة وهناك استخدام متزايد لتقنية «البلوك تشين» للربط بين أسواق العملات الرقمية وأسواق تداول العملات حالياً. بالإضافة إلى استخدام تلك التقنية للربط بين العميل والحساب الخاص به.

100 مليار

وحول التخوفات المتزايدة لاستخدام العملات الرقمية في العديد من دول العالم، أشار العربي أن تلك التخوفات لم تعد مبررة في ظل انتشار استخدام تلك العملات على مستوى المنطقة، وعلى سبيل المثال شركة ريبل قامت بإبرام اتفاقيات مع الكثير من المؤسسات المالية على مستوى دول المنطقة متواجدة في السعودية والكويت وغيرها من الدول.

وقال إن حجم العملات المتداولة بالريبل بالمليارات والمؤسسة قامت باصدار 100 مليار وحدة افتراضية وقيمة العملة الواحدة وصل حالياً 25 سنتا، موضحاً أن قيمة عملة الريبل المتداولة في السوق تصل إلى 50 مليار وحدة بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار والباقي تحتفظ به المؤسسة.

حلول تقنية

وبين أن مؤسسة الريبل تقدم حلولاً تقنية من شأنها زيادة سرعة الوقت الذي من خلاله يتم تحويل العملات بشكل أسرع، مضيفاً أن التقنيات المتسارعة في مجال الخدمات المالية والمنافسة الشديدة تجعل الحلول المالية المقدمة من الشركة في مجال الخدمات المالية تسير بشكل سريع وكبير.

وحول عملة البتكوين والتذبذب الشديد التي تشهده تلك العملة، بين العربي أن التذبذب الكبير في العملة يأتي بسبب ارتفاع قيمة وحدة البتكوين وبالتالي فإن التغير بالارتفاع والانخفاض يكون عالياً على المستوى الرقمي ولكن بنسب مئوية طبيعية من قيمة الوحدة، لافتاً أن البتكوين عندما كانت بقيمة

وحول اختلاف العمل في مجال العمل داخل سوق دبي وسوق الكويت، أفاد العربي أن العدد والخدمات المقدمة أكبر في سوق دبي عن السوق الكويتي وذلك لطبيعة التسهيلات المقدمة في سوق دبي، بالإضافة إلى وجود تنوع كبيرة للمستثمرين وهناك شركات عالمية.

وفيما يتعلق بمستقبل العملات الرقمية، أفاد العربي أنه على الرغم من وجود دول مثل الصين تحارب العملات الرقمية، إلا أن هناك دولاً أخرى لديها اهتمام بالعملات الرقمية، مبدياً اعتقاده أنها ستتم إدخالها تحت إدارة وإشراف الجهات الرقابية في المستقبل. وأبدى تفاؤله بمستقبل العملات الرقمية التي عانت من هبوط حاد وارتدت مرة أخرى بالارتفاع.

فرص استثمارية

وأضاف أن الأزمة تخلق فرصاً استثمارية جيدة وهناك من قام بالشراء وقت الأزمة، كما أن العملات الرقمية منذ عام 2010 وحتى الآن حققت معدلات نمو عالية تفوق 1000 في المئة.

وأكد العربي أن البنوك تستهدف من خلال استخدام تكنولوجيا البلوك تشين إلى زيادة قدراتها في مجال تحويل الأموال عبر استخدام الابتكارات المالية والسرعة في الأداء، موضحاً أن استخدام تقنية «البلوك تشين» ستؤدي إلى تحويل الأموال بسرعة كبيرة وبشكل آمن. وتوقع أن تحقق العملات الرقمية تطوراً ونمواً يتراوح بين 10 إلى 20 في المئة عام 2020 .

وكشف العربي عن اتجاه شركة BitForMe إحدى شركات FSG القابضة لاطلاق عملتها الرقمية الخاصة بها، تزامناً مع إطلاق منصة التداول عبر شركتها التابعة BITFORME.

تقنية بلوك تشين

وقال إن هناك شركات داخل المعرض تقوم بتقديم حلول تقنية خاصة بحلول البلوك تشين لتسهيل أداء بيئة الأعمال، مبيناً أن البلوك تشين هي من بين التقنيات الحديثة والمتطورة في مجال بيئة الأعمال محلياً وخليجياً وهو معقد للغاية ويؤدي إلى تحقيق السرعة والخصوصية للمستثمرين والأفراد مستخدمي تلك التقنية. وبين إن تعليم الأفراد وتدريبهم على كيفية استخدام رؤوس الأموال واستثمارها بشكل أمثل ونشر الثقافة المالية هو هدف من أهداف الشركة، موضحاً أن تعلم إدارة رؤوس الأموال لدى الأجانب جعلهم قادرين على استثمار رؤوس الأموال بالشكل السليم. وفيما يتعلق بمشاركة الشركة في المعرض والهدف منها، بين العربي أن تلك المشاركة هي الأولى من نوعها لشركة FXGATE ، لافتاً أن شركة FSG القابضة لديها أنشطة مالية مختلفة ولدينا أنشطة مختلفة في مجال الخدمات المالية في العديد من دول العالم.

وأوضح أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمات متنوعة منها التدريب والاستشارات من خلال شركة OFEED ولدينا FXGATE في مجال تداول العملات وتم توسعة مجالها لتشمل عقود الطاقة وعقود المعادن الثمينة وغيرها من المجالات، وهناك شركة BITFORM الخاصة بتداول العملات الرقمية، لافتاً أن شركة Smart solutions ICO تعمل في مجال «البلوك تشين» وهي متخصصة في مساعدة الشركات على تدشين عملة رقمية خاصة بها من خلال فرق عمل فنية وقانونية وتقديم كافة المقترحات التسويقية وبالتالي فنحن نسعى إلى زيادة الخدمات المالية بما يلبي احتياجات العملاء.

وأفاد أن الشركة بصدد إبرام اتفاقيات مع جامعات مصرية حكومية وخاصة لتدريب الطلبة والاهتمام بالجانب التعليمي.

تنوع الخدمات

وفي حديثه إلى جريدة «النهار»، أشار مدير التشغيل في الشركة أندرو إيزشيك أن الاهتمام بتنويع الخدمات المالية المقدمة من قبل الشركة متواصل وهناك الكثير من الإمكانيات التي تسعى الشركة لتقديمها خلال المرحلة المقبلة.

وفي مقارنة منه بين السوق الكويتي وسوق دبي في تقديم الخدمات المالية والإقبال على التداول في العملات، بين أندرو أن هناك الكثير من الإمكانيات التي يوفرها سوق دبي من حرية التداول بشكل أكبر وهو ما أدى إلى جذب المزيد من الراغبين للعمل في تداول العملات.

وأضاف أن السوق الكويتي يتمتع بالكثير من الخصائص الجيدة التي تجعل منه أحد الأسواق الواعدة التي تنظر الشركة لتطوير أداءها بها خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى الدور الكبير والمحوري الذي تقوم بها التكنولوجيا الرقمية في تحسين وتطوير القطاع المالي ليس في منطقة الخليج فحسب، وإنما في كافة الأسواق التي تعمل بها الشركة أو تستهدفها خلال المرحلة المقبلة.

فرص كبيرة

وأوضح أن هناك فرصاً كبيرة أمام تداول العملات في الفترة المقبلة على خلفية الاهتمام المتزايد من قبل الأفراد أصحاب المدخرات بتوزيع ثرواتهم ومدخراتهم في القطاع المالي، متوقعاً تحقيق معدلات نمو تصل إلى 10 في المئة سنوياً في سوق العملات.

وأوضح أن هناك اهتماماً كبيراً بإدارة الثروات من قبل الأفراد وهو ما تسعى الشركة إلى تعليمه للكثير من عملائها والراغبين في إدارة ثرواتهم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. وتطرق إلى حرص شركة FXGATE إلى تقديم تسهيلات التداول لعملائها في مختلف المجالات والسعي بشكل حثيث إلى تعزيز وتطوير قدراتها بشكل مستمر للمنافسة وبقوة في سوق العملات، مبيناً أن من بين تلك المزايا : فتح حسابات بنكية محلية والوصول إلى مؤشر السوق STP ووجود خدمة عملاء محترفة وتنفيذ سلس للأوامر والسحب السريع وطرق دفع متعددة بالإضافة إلى التحليل اليومي للسوق. السوق الكويتي

أوضح أمير العربي أن الشركة لديها اهتمام كبير بالسوق الكويتي كونه من بين الأسواق الهامة في منطقة الخليج ولدى العملاء فيه اهتمام كبير بتداول العملات، وأشار إلى أن الشركة لديها اهتمام بالسوق الكويتي خلال الفترة القادمة وتسعى الشركة الأم إلى توزيع خدماتها على العملاء وتلبية احتياجاتهم في جميع المجالات.

مزايا عديدة

لفت العربي إلى أن الأزمة المالية في 2008 خلقت العديد من الفرص أمام المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للشراء وحققوا ثروات طائلة من ورائها، موضحاً أن العملات الرقمية حققت مكاسب كبيرة وبمعدلات نمو هائلة خلال الفترة الزمنية الممتدة من 2009 إلى 2019، قائلاً هناك الكثير من الفرص لا تزال مطروحة ويعمل الراغبون على توظيفها بشكل يعزز من مكاسبهم بالبحث عن أفضل الفرص بأرخص التكاليف الممكنة.

الفوركس .. الأكبر خليجياً

هو من أكبر المعارض التي يتم تنظيمها سنوياً ويضم كبرى الشركات الاقليمية والعالمية المتخصصة في تداول العملات، حيث ضم المعرض حوالي 40 شركة متخصصة، وتمتع المعرض بالعديد من المزايا التي تخدم رواده ومنها الاتصال المجاني ومؤشرات رواد صناعة الفوركس وأكثر من 3000 من تجار الفوركس وهو من أكبر المعارض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ورقة عمل

قدمت شركة FXGATE ورقة عمل حول أهمية تداول العملات وواقع السوق والرؤي المستقبلية له وما يمكن أن تحدثه التكنولوجيا الرقمية في تطوير أدائه مستقبلاً.

مؤتمر ومعرض

شهد المؤتمر الذي أقيم فعالياته على هامش معرض The Forex EXPO عدداً من الفعاليات أهمها : كيفية تعلم وحسن مهارات تداول العملات الأجنبية وتقنيات التجارة الحرة والتعليم، وقد ضم المعرض عدداً من الفاعلين أهمها : وسطاء الفوركس مقدمي التكنولوجيا ومن يقدم أفضل المنتجات والخدمات للفوركس عالمياً والتواصل مع رواد صناعة الفوركس وتعلم

وحسن مهارات تداول العملات الأجنبية وتقنيات التجارة الحرة والتعليم والدخول إلى عالم تجارة الفوركس.

