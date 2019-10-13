مال وأعمال

قال تقرير شركة Ofeed ان مستويات الدولارانخفضت بشكل كبير خلال تداولات الأسبوع الماضي، وذلك في ظل عدم الاستقرار بشأن المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وأخيرا تعافي مستويات العملات الأوروبية.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالي مقابل سلة من ست عملات رئيسة انخفض خلال الأسبوع الماضي وسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 97.78 بعد أن افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 98.38.

تدهور مستويات الدولار يأتي بعد محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر مخاوف أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي من استمرار التوترات التجارية والجيوسياسية وتأثيرها السلبي على أداء الاقتصاد الأميركي.

البيانات الأخيرة التي صدرت عن الاقتصاد الأميركي تدعم توجه البنك حالياً خاصة مع خفض أسعار الفائدة وتراجع معدلات التضخم تحت المستوى المستهدف من البنك 2 في المئة وهو ما قد يساعد البنك الفيدرالي على الاستمرار في سياسة خفض أسعار الفائدة.

تراجع قطاع التصنيع

لجنة السياسة النقدية في البنك الفيدرالي ترى أن التراجع الحالي في القطاع التصنيعي الذي بدأ منذ بداية العام يرجع إلى التوترات التجارية والتباطؤ العالمي، وهو ما دفع عدد من أعضاء البنك أن يرى ارتفاع احتمالية حدوث الركود الاقتصادي.

عادت نغمة التصعيدات مرة أخرى إلى ساحة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك بعد أن كان مسار الحرب يتجه نحو التهدئة المحتملة خلال المحادثات التجارية بينهم.

بدأ الأمر عندما دعت الولايات المتحدة الأميركية على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو الصين إلى انهاء حملتها القمعية ضد الأقلية المسلمة في الصين بالإضافة إلى إيقاف محاولاتها في إجبار المقيمين خارج الصين من العودة لملاقاة مصير غامض. أظهرت الولايات المتحدة أيضاً في هذا السياق عن نيتها في فرض عقوبات على كل المسؤولين ذوي الصلة بانتهاكات الصين ضد الأقلية المسلمة. على نحو متصل فرضت الولايات المتحدة أمس بعض القيود على تأشيرات المسؤولين الصينين الذين تورطوا في إساءة الأقلية المسلمة، جاء ذلك بعد ادراج أميركا لـ 28 شركة صينية في القائمة السوداء. من جانبها وصفت الصين موقف الولايات المتحدة الأميركية بأنه تدخل صريح في شؤون الصين الداخلية، ونفت كل ما ادعته الولايات المتحدة من وجود قضية حقوق انسان منتهكة وأدعت اصطناع أميركا لكل هذا.

وفي سياق منفصل فقد جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر سبتمبر جاءت قراءته بنسبة 0.0 في المئة بعد ارتفاع سابق بنسبة 0.1 في المئة خلال شهر أغسطس الماضي، بنفس قيمة توقعات المحللين. يُذكر أن قراءة المؤشر ارتفعت على أساس سنوي بنسبة تصل إلى 1.7 في المئة، الأمر الذي جاء أيضاً غير متوافق مع توقعات الاقتصاديين.

تفاؤل البريكست

ارتفعت مستويات الجنيه الإسترليني خلال تداولات الأسبوع الماضي وسجلت اعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف لتسجل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي، يأتي هذا في ظل تفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن ملف البريكست. زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ارتفع وسجل اعلى مستوياته عند 1.2648 بعد أن افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 1.2302.

قفزت العملة البريطانية لأعلى مستوى في يومين منذ عام 2009 بعد اجتماع إيجابي يوم الخميس بين رئيس الوزراء بوريس جونسون ورئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار. تلا ذلك المزيد من التعليقات الداعمة، قبل التوصية بأن تدخل بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مفاوضات سطحية بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تجنب الخروج بلا اتفاق

ارتفع الجنيه الاسترليني بعد أن قال فارادكار وجونسون يوم الخميس إنهما يمكن أن يروا طريقًا للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر. ومع أن الكثير من عدم اليقين ما زال قائماً، فإن أيرلندا - أحد أهم الشخصيات في المحادثات - ترى طريقًا إلى الأمام، يمكن أن يساعد ذلك على الأقل في تجنب الخروج بدون اتفاق، وهو أسوأ نتيجة لاقتصاد المملكة المتحدة والجنيه. من ناحية أخرى أعلن الاقتصاد البريطاني اليوم

