مال وأعمال

سيكون المتابعون للأسواق العالمية على موعد مع عدد من البيانات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع، على رأسها بيانات النمو من الاقتصاد الصيني بالإضافة إلى بيانات التضخم ومبيعات التجزئة الصادرة من الاقتصادات الكبرى.

ستصدر الحكومة الصينية الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الثالث والذي قد يشهد تراجعاً في وتيرة النمو إلى 6.1 في المئة على أساس سنوي من 6.2 في المئة نمو مسجل في الربع الثاني من العام. في حالة تراجع النمو الصيني فإن ذلك قد يزيد من مخاوف الأزمة التجارية مع الولايات المتحدة وسوف يضع ضغطاً على الحكومة الصينية للتوصل لاتفاق لمنع مزيد من التأثير على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ستصدر أيضا الحكومة الصينية أيضا بيانات الانتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والتي عادة تحظى بأهمية كبيرة حيث سوف تظل الأسواق تتابع بشكل مكثف الشد والجذب المستمر بين الولايات المتحدة والصين في الحرب التجارية بين الطرفين.

