مال وأعمال

أوضح التقرير ان تحركات الدولار ستعتمد على بيانات مبيعات التجزئة، بالإضافة إلى بعض التقارير الصناعية وتصريحات مسؤولي الفيدرالي الأميركي.

ستصدر الولايات المتحدة عدداً من التقارير التي تتضمن القطاع الصناعي واعانات البطالة وثقة المستهلكين، لكن تقرير مبيعات التجزئة قد يحظى باهتمام كبير حيث يعكس بشكل كبير حجم إنفاق القطاع العائلي على السلع والخدمات.

تشير التوقعات إلى ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.3 في المئة في شهر سبتمبر بعد تسجيل ارتفاع بمقدار 0.4 في المئة في شهر أغسطس.

تجدر الإشارة أن أية تطورات أو تصريحات متعلقة بالملف التجاري مع الصين من شأنها أن تؤثر على حركة الدولار بشكل أكبر من البيانات الاقتصادية.

أخيرا وليس أخرا، أية تصريحات من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا الأسبوع من الممكن أن تؤثر أيضا على تحركات الدولار بشكل كبير.

