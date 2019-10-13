مال وأعمال

ذكر التقرير ان الجنيه الاسترليني تمكن من الارتداد من أدنى مستوى في خمسة أسابيع أمام الدولار في الأسبوع الماضي مع ارتفاع الآمال بإمكانية توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق قبل نهاية أكتوبر.

قد تعتمد تحركات الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع على آخر تطورات الوضع السياسي في بريطانيا حيث تظل المحرك الرئيس للجنيه الاسترليني. بالنسبة للبيانات الاقتصادية، تقارير البطالة والتضخم ومبيعات التجزئة من الاقتصاد البريطاني هي الأهم هذا الأسبوع، حيث يتوقع المحللون أن يستقر معدل البطالة عند 3.8 في المائة في الربع المنتهي في شهر أغسطس بينما قد يتراجع نمو الأجور إلى 3.7 في المئة على أساس سنوي من القراءة السابقة البالغة 3.8 في المئة. مؤشر أسعار المستهلكين، مقياس التضخم المفضل من البنك المركزي البريطاني، قد يشير إلى ارتفاع إلى 1.9في المئة في سبتمبر على أساس سنوي من 1.7 في المئة المسجلة في أغسطس. أما مبيعات التجزئة، فقد تشهد ارتفاعاً بنسبة 0.2 في المئة في شهر سبتمبر بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 0.2 في المئة في شهر أغسطس.

