مال وأعمال

تراجع الذهب قليلا مع انخفاض حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ولكنه ظل يتداول فوق المستوى النفسي المتواجد عند 1500 دولار للأونصة.

ستعتمد أسعار الذهب هذا الأسبوع على البيانات الأميركية وآخر التطورات في المحادثات التجارية الأميركية الصينية.

فيما يتعلق بالنفط، فقد قفزت الأسعار بأكثر من 2 في المئة يوم الجمعة بعد أن ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن ناقلة نفط مملوكة للدولة أصيبت بصواريخ في البحر الأحمر بالقرب من المملكة العربية السعودية، مما زاد من احتمال انقطاع الإمدادات بعد أسابيع من الهجمات على أرامكو السعودية.

ستعتمد تحركات أسعار النفط هذا الأسبوع على حالة التفاؤل أو التشاؤم في الأسواق بعد صدور البيانات الاقتصادية، بالإضافة إلى تقرير الحكومة الأميركية الأسبوعي عن حجم مخزونات النفط الأميركية.

