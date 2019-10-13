مال وأعمال

في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المال العام وأملاك الدولة، تستكمل المحكمة اليوم قضية أرض مغتصبة من قبل إحدى الشركات اللوجيستية .

وتبلغ مساحة الارض المغتصبة مليوني متر مربع، بعد أن اثبتت الهيئة العامة للصناعة ان الشركة انتهى عقد تخصيصها المبرم بينها وبين الهيئة العامة للصناعة اعتباراً من العام 2018 وبإخلاء الشركة باعتبارها غاصبة للأرض وواضعة يدها عليها دون سند قانوني واستردادها للجهة المعنية بحيازة هذه الارض وهي الهيئة العامة للصناعة.

وألزمت المحكمة الكلية الشركة المذكورة بأداء الريع الناتج عن العمل غير المشروع (الغصب) ابتداء من العام 2018 بمبلغ 80 ديناراً عن كل يوم تأخير حتى تسليم القسيمة محل الدعوى وذلك تعويضاً للهيئة العامة للصناعة بصفتها صاحب العقار المغتصب ومقابل ما حرمت من ثماره والزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

بعد أن كان العقد المبرم بين الهيئة العامة للصناعة والشركة مدته 20 سنة بدأ من عام 1998 وانتهى في العام الماضي لتعود الارض بالحالة التي كانت عليها عند الاستلام وبحالة صالحة مع احتفاظ الهيئة بجميع حقوقها وتصبح جميع الانشاءات ملكاً للدولة.

وخالفت الشركة ضوابط وشروط استغلال الأرض الممنوحة لها، ما يوضح موجة فساد واساءة استثمار لأراضي الدولة غير المستغلة ضمن الأغراض المخصصة لها وهو مخالف للشروط التي وضعتها الدولة للسماح بتأجير أراضيها، ما يشكل تبديداً واضحاً للمال العام.

واتخذت الهيئة العامة للصناعة اللازم قانوناً لوقف استنزاف المال العام وفق الوقائع الخطيرة المتمثلة في العدوان على الاراضي المملوكة للدولة، بهدف تمكين «الصناعة» من عودة اراضي الدولة لها واظهار الحقيقة في اسرع وقت بكل حيادية وتجرد وشفافية، دفاعاً عن المال العام، وصيانة لقدسيته، بعد ما ارتكبته الشركة من اعتداءات جسيمة بعيدة كل البعد عن الاغراض التي خصصت الارض من أجلها.

واستغلت هذا الموقع لحسابها الخاص فقامت بتأجير اجزاء منه بالباطن، ووقعت هذه الاعتداءات التي بلغت مبلغا كبيراً من الجسامة بالمخالفة للأنظمة المرعية في الهيئة العامة للصناعة، اذ استهانت الشركة بالنظم المعمول بها، ولم تكترث بالقواعد الحاكمة للعمل على الارض، وهو امر تحظره تماما ما نصت عليه بنود العقد المبرم بين الطرفين.

ولم يكن في الاستطاعة غض النظر عن كل هذه الاعتداءات الصارخة بل كان لابد من مواجهتها بكل قوة وحسم وفرض هيبة الدولة في كل شبر، وفرض السيطرة الصارمة على أملاك الدولة ومنع أي تجرؤ يقع عليها وأي عبث يلحق بها ولم يكن ذلك الا انصياعا للقاعدة الدستورية الآمرة التي تنص على أن: للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن (المادة 17)، وهو ذات النص الذي ترده المادة الاولى من قانون حماية الاموال العامة رقم ( 1) لسنة 1993.

ووجهت الهيئة العامة للصناعة انذاراً للشركة وطلبت منها المبادرة بإخلاء المساحات المعتدى عليها وتسليمها الى الهيئة العامة للصناعة، الا ان الشركة لم تعر هذا الانذار أي اهتمام حتى تاريخه.

وباشرت بعد ذلك الهيئة العامة للصناعة جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الدولة ازاء الاعتداء الصارخ للشركة على الأرض المستغلة واستيلاء الشركة على اراض مملوكة للدولة دون وجه حق.

وحذرت الهيئة العامة للصناعة الشركة من استمرار اغتصاب أراضي الدولة، واستغلال المساحة في غير الغرض المخصص من أجله، وتحصل الشركة على مبالغ منها بدون وجه حق، الأمر الذي يشكل العديد من المخالفات والتجاوزات، والتعدي على المال العام وأملاك الدولة، الأمر الذي ينذر بكل أنواع المسؤولية عن استمرار شغل الموقع دون مسوغ قانوني.

