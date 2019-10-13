آراء

اغسطس 1990 تاريخ لم ولن ينساه كل مواطن فهو يذكرنا بالغزو العراقي الغاشم على الكويت. هناك شهداء وابطال وتضحيات في ذاكرة كل ابناء الوطن..

ولكن.. هناك ابواب يجب ان تفتح لابطال غابوا عن المشهد الاعلامي وكانت البلاد مضيئة بسببهم وكان العالم يشاهد الكويت من السماء عروساً مضيئة.

ما هو هذا الباب؟ ومن يقف خلف هذا الباب الذي اغلق اكثر من 29 عاما ولا احد يعرف سبب اغلاقه؟

- اول باب: محطات الكهرباء والماء اثناء فتره الغزو..

هناك ابطال اناروا الكويت وزودوا المنازل بالمياه. من هم واين هم؟ لماذا لم يكرموا تكريم الابطال؟

ولماذا لا يعرف الجيل الحالي ان هناك ابطالا عملوا لانارة الكويت؟ يحق للشعب معرفة من هؤلاء الابطال وهل تم تكريمهم على مستوى عال؟

- الباب الثاني: ابطال القطاع النفطي الذين زودوا المحطات الكهربائية ومحطات التعبئة ومصانع الغاز للمستهلكين طول فترة الغزو الغاشم.

اين هم الان؟ ولماذا لا نعرفهم؟ الامدادات من المشتقات البترولية لم تقف وهذا بفضل دور الابطال في القطاع النفطي.

والسؤال يتكرر هل تم تكريمهم؟ من حق الشعب معرفة هؤلاء الابطال

- الباب الثالث: الهيئة الطبية والتمريضية الذين عملوا طول فترة الغزو

من هم؟ واين هم من تخليد اسمائهم؟

ابواب كثيرة يجب أن تفتح ليعرف الشعب الدور المهم والاهم لابطال

غابوا عن الاعلام بسبب او بدون سبب.

كم شارع لم يعرف تاريخ

من سمي عليه والابطال الحقيقيون لم يخلدوا؟

وكم قصيدة ذكرت ابطالا من ورق ونست الابطال الحقيقيين؟

كم تكريم لاجل مصلحة فيما غاب البطل بعد التحرير؟

اذكروهم فهم ( ابطال من وطني).

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه.

