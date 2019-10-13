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كرمت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مبدعين كويتيين في المجال الثقافي هما د. حسين المسلم الأستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية والروائي طالب الرفاعي تقديرا لإنتاجهما الفكري الانساني.

جاء التكريم على هامش اجتماع وزراء الثقافة الخليجيين في مسقط حيث تم تكريم عدد من المثقفين والمبدعين الخليجيين في المجالات الأدبية والثقافية والفنية.

وقال المسلم في تصريح لـ «كونا»: هذا التكريم يدل على حرص دول المجلس على دعم النتاج الفكري الانساني بمختلف مشاربه وانه بمثابة دفعة قوية لمزيد من التحرك الى الامام من اجل رفعة الشعوب الخليجية في شتى المجالات لاسيما في المجال الثقافي» مشيرا الى ان «الانسان هو من يصنع الحضارة لشعبه».

وأعرب عن شكره للدعم الذي حظي به من وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اللذين سخرا الامكانيات للوجود بهذا التكريم المميز الذي يعكس ما تحظى به الكويت من مكانة ثقافية مرموقة بين دول مجلس التعاون الخليجي».

من جانبه اشاد سفير الكويت لدى سلطنة عمان سليمان الحربي بالتكريم الخليجي للمبدعين الكويتيين واصفا إياه بأنه «تشجيع للحركة الفكرية والثقافية والادبية والفنية الخليجية كما يعد دعما للنتاجات الابداعية لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الحربي ان هذا التكريم يمثل اعترافا بحق المتفوقين والبارزين والمبدعين بما قدم ابناء المجلس من ابداع في سبيل الارتقاء بالعمل الثقافي في إطار منظومته».وأكد أن «الاهتمام بالأدباء والكتاب والفنانين الخليجيين في شتى مجالاتهم هدف تسعى له المؤسسات الثقافية الخليجية من خلال تقديم تلك النخب كنماذج مشرفة تسهم في تطوير الحركة الثقافية الخليجية.

