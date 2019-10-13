إضاءات

تستعد هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام لعقد جلسة تعريفية بمهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة؛ وكذلك الاعلان عن الدورة الثانية من جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع.

تقام الجلسة في مقر رابطة الأدباء في العديلية في السابعة مساء غد ـ الاثنين. ويتحدث فيها محمد الظنحاني نائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ورئيس مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، وحصة الفلاسي مدير جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع. للكشف عن الاستعدادات الأولية للمناسبتين.

وباسم رابطة رابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية رحب د.خليفة الهاجري بضيوف الكويت وهنأ هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام على نجاح واستمرارية مهرجان الفجيرة الدولي للفنون. كما أشاد الهاجري بدور جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع وأهميتها كمصدر إلهام وتحفيز للمفكرين والمبدعين العرب.

