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شهد مسرح جمعية الإصلاح عرض مسرحية الأطفال «المزرعة» والتي تقدم مجموعة من النصائح التربوية والحث على التعاون والتضامن في قالب من التشويق والترفيه.

تدور الفكرة حولة مزرعة يحرسها القط «بسبوس» ويعيش فيها مجموعة من الخراف التي تحاول التعاون والاجتهاد لكن المزرعة تتعرض لخطر من قطين مشاكسين يعيشان خارج أسوارها وهما «عتوي وعتيوي».

ومن ثم تركز المسرحية على فكرة التعاون والتضامن لدرء الأخطار وحماية الذات والوطن.

واتسم العرض بالحوار مع الجمهور من الأطفال وطرح الأسئلة والمسابقات وضمان التفاعل مع العرض وإبداء الأفكار والملاحظات، والمشاركة في الزراعة. وقدم المخرج محمد إياد رؤية بسيطة بعيدًا عن اللجوء إلى ديكورات ضخمة كي لا يعيق الحركة في الفضاء المسرحي.

وتجدر الإشارة إلى أن المسرحية من بطولة بشار عبدالله، محمد إياد، سعد العوض، رمضان إياد، الحسن بشار، محمد اليوسف، أحمد البحراني، نواف الشرف، ومعيوف الخير الله.

وأكد الفنان بشار عبد الله أحد أبطال العمل إلى أن الشريحة المستهدفة بالدرجة الأولى من طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة.

وعبر عن سعادته بنجاح العمل والصدى الذي وجده من الأطفال وأولياء الأمور وقال: حرصنا على تقديم عمل درامي يشمل الموسيقى والاستعراض والكوميديا، ولا تطغى فيه الفكرة على المتعة.

