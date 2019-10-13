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أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن عرض سلسلة مميزة ومتنوعة من أعمال السينما العربية المعاصرة في أبوظبي ضمن إطار سلسلة «سينمانا»، والتي تقام ضمن فعاليات موسمه الخامس بالتعاون مع برنامج السينما والإعلام الجديد في جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة السوربون أبوظبي، وتنطلق الفعالية في الفترة ما بين 14 أكتوبر و25 نوفمبر، حيث تستعرض أفلاماً من العالم العربي، تتبعها جلسات نقاش مع مخرجي وصناع الأفلام إلى جانب أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة نيويورك أبوظبي.

وستنطلق فعالية «سينمانا» غدًا بعرض فيلم «الجمعية»، وهو وثائقي من إخراج ريم صالح. تدور أحداثه في أكثر أحياء القاهرة فقراً وتلقي الضوء على كيفية تآزر وتعاون الأفراد في المجتمع، الأمر الذي يبعث الأمل في تحقيق مستقبل أفضل.

وتكشف المخرجة ريم صالح عبر الفيلم عن الكفاح اليومي لأفراد هذا المجتمع، وتصور كيفية تعامل أفراده مع مفاهيم مثل التقاليد والمرض والموت. ويستخدم الفيلم الموسيقا، بالإضافة إلى القرب والطبيعة التشاركية مع البيئة التي تميز بها التصوير السينمائي، ضمن سياق مساعد أتاح للمخرجة إنشاء صورة فنية حميمية لمفاهيم الدعم والتكافل المتبادلة. وسيتبع عرض الفيلم جلسة نقاشية مع المخرجة التي أمضت ست سنوات في تصوير تفاصيل ووقائع هذا المجتمع لتقديمها عبر عمل سينمائي.

