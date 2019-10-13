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أعربت الفنانة التونسية درة عن تفاؤلها بمسلسل بلا دليل» المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل، معتبرة أنها محظوظة بهذه التجربة وتحمست لها؛ لأنها تقدم فيها شخصية حقيقية مختلفة عن أدوارها السابقة، وتتمنى أن تلقى أعجاب الجمهور.

وقالت درة - في تصريحات نشرتها على موقعها الخاص - إن المسلسل دراما اجتماعية بها كثير من الحكايات والألغاز التي يتم كشفها تباعا، فهي تشبه حياتنا العادية التي نعيشها، في بعض الأوقات يكون لدينا فيها الغاز نعمل على حلها، وهذا ما سنشاهده في «بلا دليل».

وأوضحت أن تصوير المسلسل يتواصل بشكل منتظم.. مشيرة إلى أنه تم تصوير بعض المشاهد في العين السخنة، وهي مشاهد لها ضرورة درامية مهمة في الأحداث، لافتة إلى عقد جلسات عمل قبل انطلاق التصوير ودراسة تفاصيل الشخصية، وهو أمر مهم للغاية يعطي الممثل ثقة في التعامل مع الدور طوال الوقت.

وأشارت إلى أن أحداث المسلسل مشوقة تمت صياغتها بحبكة درامية لا ترغب في حرقها بشكل سينعكس على الصورة التي سيشاهدها الجمهور على الشاشة مع بدء عرض المسلسل.. مؤكدة أنها لا تريد حرق شخصيتها في المسلسل لكنها ستكون مفاجأة للجمهور.. حيث تجسد دور عازفة موسيقى في الأوبرا، وهو دور جديد ومختلف لم تقدمه من قبل، لافتة إلى أنها تنتظر عرض المسلسل لمعرفة رد فعل الجمهور.

وأكدت أنها تؤيد الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية، لأن في هذه النوعية من المسلسلات كل ممثل يكمل الآخر، لافتة إلى أن ما يهمها مضمون الشخصية التي تجسدها

