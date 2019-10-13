إضاءات

في اطار السعي نحو الاستمرارية والتطور من خلال ما يقدمه من برامج نوعية ومختصة يواصل تلفزيون الكويت من خلال قناة «اطفال الكويت» عرض برنامج «الرسام» الذي يقدمه الزميل الفنان محمد ثلاب رئيس جمعية الكاركتير الكويتية ومن اعداد جواد الصيرفي وفاطمة الصالح واخراج سعد عبدالرحمن الخالدي واشراف عام سلطان الميموني والذي يتم عرضه كل يوم سبت

في البداية تحدث الفنان محمد الثلاب عن البرنامج قائلا: نحاول من خلال برنامج «الرسام» ان نبتعد عن التقليدية عما سبق كما اننا نوظف «السوشل ميديا «في استضافة المواهب كما ان البرنامج يعرض الرسومات عن طريق الايباد وتعلم الرسم من خلاله

واضاف ايضا : نواكب الطفل حيث ان شخصيته حاليا تختلف عن السابق ووجود الشخصيات الكرتونية والالعاب الحديثة والتي تتمركز رسوماتهم عنها ونحاول أخذ الجانب الفني والاهتمام به خاصة ان البرنامج هو الأول من نوعه الذي يهتم بمواهب الأطفال الصغار من الناحية الفنية حيث يستهدف تعليم الطفل الرسم وطريقة التلوين والإبداع كما أن البرنامج يهتم بمواهب الطفل ويحرص على تعزيز الروح الوطنية والاخلاقيات والقيم الجيدة عند الطفل حتى يمكن له الاستفادة منها في المستقبل لخدمة وطنه ومجتمعه.

وعن التقديم قال: ان البرنامج يعد التجربة الأولى له في تقديم برنامج يستهدف مخاطبة عقل الطفل، باسلوب ملائم لهذه السن الصغيرة متمنيا أن تحوز تلك التجربة على إعجاب الجمهور.

كما قال ايضا : توصل لدينا طللبات كثيرة من الاطفال للمشاركة في البرنامج خاصة انه يوجد تواصل مع وزراة الاعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب لتزويدنا بالمواهب الكويتية.

كما تم اللقاء مع المعد جواد الصيرفي الذي تخدث عن البرنامج قائلا : تعتمد تلك النوعية من البرامج في كيفية توفير الجو المناسب لتلك الاعمار وان يعيش في الواقع الذي يحتاجه وهي تجربة تعتمد على الموهوبين في فن الرسم عبر اللوحات التي يتم رسمها من خلال تواجدهم في البرنامج او في الخارج بالاضافة الي تعليم الرسم الذكي بالبرامج الذكية وكيف يستفيد الطفل من تلك البرامج وهناك فقرة بريد مرسمنا تخلق نوع من التواصل مابين المشاهد والبرنامج وعرض ماتم رسمه سواء في البيت او المدرسة ويرسله للعرض في البرنامج.

وقال ايضا : نعتمد على مصادر وافكار معينة وعمل ابديت للبرنامج واضافة ماهو جديد ونحاول التركيز على الشفافيه مع الطفل ونعتمد على البساطة والتلقائية. واضاف قائلا : وجدنا كل الدعم من قيادات الاعلام بداية من وزير الاعلام ووكيل الوزراة وايضا الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون سعود الخالدي وحتى مدير القناة.

وختامها كان مع المخرج سعد عبدالرحمن الخالدي الذي قال : منذ بداية الفكرة التي اتى بها محمد ثلاب حيث جلسنا معه للمناقشة عن ضرورة تواجد مثل ذلك البرنامج وكيفية صياغة العمل حتى يظهر الى الشاشة بطريقته الصحيحة وكانت هناك جلسات متعددة حتى تم الوصول الى الاتفاق على نقاط معينة ومنها ضرورة تواجد عناصر مهمة لشد الطفل ومنها اللون والاصوات وهذا ماحرصنا عليه في الديكور ومن خلال مشاركة احمد البناي ومحمد بودريد وزهراء الحسيني تم وضع ديكور يوافق هذا التوجه وهم متخصصون في الرسم ويكون الديكور مناسبا لاسم العمل وانطلاقته

وقال ايضا : نتمنى ان تطور اكثر ومن خلال الاشادات الكثيرة التي لقاها البرنامج وهي نتيجة جهد فريق متكامل في ايجاد فقرات متعددة ومناسبة للطفل في وقتنا الحالي.

