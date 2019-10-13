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شهدت خشبة مسرح قطر الوطني انطلاق فعاليات ليلة الأغنية القطريّة، التي نظمها مركز شؤون الموسيقى التابع لوزارة الثقافة والرياضة للمرة الأولى تحت شعار «أصل الوفا منج وذلك تحت رعاية سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة وشارك في الفعاليات كوكبة من المطربين القطريين وهم: علي عبد الستار، وفهد الكبيسي، ومنصور المهندي، وسعد الفهد، وعيسى الكبيسي، وأصيل هميم بالإضافة إلى اثنين من الأصوات القطريّة الواعدة هما: ناصر الكبيسي ومحمد الجابر، وقدم الحفل الإعلامي تيسير عبدالله.

وتم اطلاق هذه الاحتفالية من قبل مركز شؤون الموسيقى بوزارة الثقافة والرياضة لتأكيد دور الوزارة الرائد في المضي قدماً نحو بناء مجتمع يحمل وجداناً أصيلاً وهذا النشاط يحمل في أهدافه عمقاً وطنياً ثقافياً، ونبعت الفكرة برعاية صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة وببادرة من إدارة الثقافة والفنون ومديرها حمد بن محمد الزكيبا، في احتفال فني وإعلامي. وشارك الفنان منصور المهندي في أداء اغنتين وهما «الذكرى» و«هيضوني» واما الفنان سعد الفهد فقد ادى «حبيب قلبي» و«ماجبرتك» وشارك ايضا الفنان عيسى الكبيسي في اغنيتي «ميلاد صبح» و«حسك المجنون» اما الفنان القدير علي عبدالستار فقد ادى اغنية «ياناس احبه» واغنية «غرقان انا في الهوى» وبعدها شارك في اغنية «المعنى» مع الفنان ناصر الكبيسي كما كانت مشاركة للفنان فهد الكبيسي في اغنيتي «ماذا دهاك» و«ماسمح قلبك» وبعدها ادى اغنية «ياقل الزين» مع الفنان محمد الجابر وبعده شاركت الفنانة أصيل هميم في اغنية «حياتي ياقطر» كما شاركت مع العازفة سونيا بارك في اغنية «في عينها مسرا» وبعدها مع الفنان ناصر الكبيسي وهالة العمادي في اغنية «امضي بلادي» وقبل الختام شارك جميع الفنانين في اداء لوحة «اصل الوفا».

وقد اكد قائد الفرقة الموسيقية المايسترو العراقي علي خصاف ان الجميع كام مستعدا لنجاح الحفل وتقديم ليلة استثنائيّة تليق بالأغنية القطرية، مشيراً إلى أن الموسيقى هي لغة عالميّة يفهمها الجميع وأنها تسهم في التقريب والتفاهم بين الشعوب، مثمناً اهتمام وزارة الثقافة والرياضة القطريّة بدعم الحركة الفنيّة ما يدلّ على وعيهم التام بأهمية الفنون في بناء المُجتمعات.

