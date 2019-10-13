عربيات ودوليات

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن عودة سورية إلى الجامعة العربية أمر معقد للغاية، لافتا إلى أن هناك بعض الإجراءات المتعددة التى يجب على السلطة السورية القيام بها، حتى تتم استعادة المقعد.

وأضاف أبو الغيط خلال المؤتمر الصحافى للبيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب، أننا بحاجة إلى عقد اجتماع محدد تحت عنوان: «استعادة المقعد السورى»، متابعا: «عودة سورية إلى الجامعة العربية يحتاج إلى بلورة».

وشدد أبو الغيط أن هناك مسؤوليات وأعباء على النظام السوري من أجل استعادة المقعد السوري، متابعا: «ما أسهل أن تقدم دعوة ليرد يقول هذه شروط.. المسألة بدون شرط.. الجميع عرب يسعى إلى المصلحة العربية».

وعن تحفظ قطر والصومال على البيان الختامي للجامعة العربية بشأن العدوان التركي، أوضح الأمين العام، أن التحفظات عامة شاملة تغطي القرار، وسيكتبون بها للأمانة العامة للجامعة.

