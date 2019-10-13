عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس ان سورية يجب ان تتحرر من الوجود العسكري الأجنبي. ونقلت وكالات انباء روسية عن بوتين قوله ان «أي طرف يوجد بشكل غير مشروع على ارض اي دولة، وفي هذا السياق سورية، عليه ان يغادرها. هذا ينطبق على كل الدول».

وقال بوتين في مقابلة مع شبكة «روسيا اليوم» و«سكاي نيوزعربية» وقناة «العربية» ان «كل من يتواجد على اراضي دولة اخرى بشكل غير شرعي، وفي هذه الحالة سورية، عليه مغادرة المنطقة، وهذا ينطبق على جميع الدول، وان اعلنت القيادة الشرعية المستقبلية في سورية، انها لاتحتاج الى وجود القوات الجوية الروسية في المنطقة فسوف تخرج من المنطقة». الى ذلك اكد الرئيس الروسي ادانة موسكو المطلقة لأي اعمال تخريبية تستهدف السعودية ومنشآتها النفطية. وقال بوتين «اذا اعتقد شخص ما ان اعمالا مثل الاستيلاء على الناقلات، والهجمات على البنية التحتية النفطية، ستؤثر بطريقة او بأخرى على تعاون روسيا وأصدقائنا العرب- المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة - اوستدمر بطريقة او بأخرى تعاوننا في اتجاه «أوبك بلاس»، فهم جميعاً مخطئون» وردا على سؤال قناة «العربية» حول تأكيد بأن موسكو لن تترد في معاقبة طهران اذا اثبت تورطها في الهجمات على المنشآت النفطية السعودية قال الرئيس الروسي «لقد قلت للتو، وأريد ان اكرر بغض النظر عمن يقف وراء هذا الحادث فاننا ندين هذا النوع من الأعمال هذا هو بالضبط ما قلته. لا يمكن ان يكون هناك تفسير مزدوج».

من جهة ثانية شكك الرئيس الروسي في قدرة انقرة على التحكم بالوضع في حال تفرق عناصر تنظيم «داعش» المحتجزين بمنطقة شمال شرق الفرات في انحاء مختلفة من سورية. وقال بوتين الذي يقوم حاليا بزيارة الى جمهورية تركمستان في كلمة بثت على موقع الرئاسة الروسية الالكتروني «ان عناصر «داعش» محتجزون في مخيمات بشمال شرق الفرات تحت حراسة الجماعات الكردية المسلحة وانا لست واثقا من قدرة الجانب التركي على السيطرة بسرعة على الوضع في حال فرار هؤلاء السجناء بعد رفع الحراسة الكردية». ولفت الى ان هؤلاء العناصر يمكن ان يتحركوا عبر الاراضي التركية او مناطق اخرى او الاختفاء في عمق الاراضي السورية والعراق والتفرق لاحقا في اتجاهات مختلفة.

وخلال اللقاء قال بوتين ان حلف شمال الاطلسي» الناتو» كان ولا يزال يحاول خداع روسيا، ويعمل شيئا فشيئا على الاقتراب من حدودها، مشيرا الى ان الجيش الروسي يمتلك اسلحة مميزة للدفاع عن البلاد. وقال بوتين خلال اللقاء الذي اجري عشية زيارته الى السعودية والامارات «سنعمل على تصنيع انظمة هجومية تكون بالطبع قادرة على التغلب على اي نظام دفاع صاروخي... لقد نجحنا في ذلك، والآن اصبح الأمر واضحا بالفعل».

