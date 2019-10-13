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الأمم المتحدة - أ. ف. ب: عطّلت موسكو مسودة بيان اميركي لمجلس الأمن الدولي يطلب من تركيا وقف عمليتها العسكرية في شمال سورية، كما ذكرت مصادر دبلوماسية. وقال احد هؤلاء الدبلوماسيين ان موسكو عطلت اجراءات تبني النص. وذكر دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه ان الصين حذت حذو روسيا وعطلت الاجراءات ايضا. وكانت مسودة البيان تكتفي في صيغتها الأصلية بالطلب من تركيا العودة الى الطرق الدبلوماسية بدلا من استخدام وسائل عسكرية. لكن تم تشديد الصيغة بعد ملاحظات قدمتها دول اعضاء في مجلس الأمن في الساعات الـ24 الأخيرة.

ويطلب النص النهائي الذي تم طرحه من تركيا «وقف عمليتها العسكرية واستخدام القنوات الدبلوماسية بالكامل لمعالجة مخاوفها الأمنية». كما يؤكد النص «القلق العميق (لمجلس الأمن) في مواجهة العملية العسكرية التركية وتداعياتها وخصوصا ببعديها الانساني والأمني». وتطالب مسودة البيان ايضا كل الأطراف بحماية المدنيين والسماح بايصال مساعدات انسانية بشكل دائم في سورية. ويحذر النص من اعادة تنظيم «داعش» تشكيل صفوفه ويؤكد ان عوة للاجئين الى سورية، وهي احد اهداف انقرة، لايمكن ان تتم الا بأمان وعلى اساس طوعي.

وفي ختام اجتماع شهد انقسامات الخميس اقترحت الولايات المتحدة على شركائها في مجلس الأمن الدولي نصا لايتحدث في صيغته الأولى سوى عن «قلق عميق» ويطلب من انقرة تغليب «القنوات الدبلوماسية» على السبل العسكرية. وطلبت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة بعض الوقت للتشاور مع موسكو، ووافقت الولايات المتحدة على الانتظار حتى صباح الجمعة. وطلبت روسيا بعد ذلك مزيدا من الوقت من دون ان تتم الاستجابة لطلبها. وأطلقت الولايات المتحدة اجراءات تبني النص الذي تم تشديده ليطلب وقف العملية التركية، كما ذكر دبلوماسيون.

