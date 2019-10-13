عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: اتهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، تركيا بارتكابها جرائم تطهير عرقي ضد الأكراد مؤكدا ان «داعش» عاود الظهور، داعياً في الوقت ذاته الادارة الأميركية الى البدء فورا بفرض العقوبات المدمرة على تركيا.

وقال غراهام على حسابه في (تويتر) «بينما اقدر عرض الادارة الأميركية بالقيام بشيء ما، فان العقوبات المشروطة ليست مناسبة للتهديد الذي نواجهه عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع اردوغان وحماية حلفائنا الأكراد، تحتاج ادارة (الرئيس الاميركي دونالد) ترامب الى رفع مستوى لعبتهم». في اشارة الى فرض عقوبات فورية. وتابع «نحن نشهد تطهيرا عرقيا في سورية من قبل تركيا، وتدمير حليف موثوق (الأكراد) وعودة ظهور داعش». وأضاف «ان العقوبات المشروطة التي تم الاعلان عنها ستنظر اليها تركيا على انها استجابة فاترة وستشجع اردوغان اكثر. تحتاج الحكومة التركية الى معرفة ان الكونغرس سوف يسلك طريقاً مختلفا - وسوف يتم تمرير العقوبات المدمرة بدعم الحزبيين».

