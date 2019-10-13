عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: اعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عن ثقته بأن امن تركيا لن يتحقق بغزو سورية، وعرض وساطة بلاده بين الحكومتين السورية والتركية.

وقال ظريف في حوار خاص اجرته معه قناة «تي آر تي» التركية «قبل ست سنوات عندما اصبحت وزيرا للخارجية، مشيت على ضفاف نهر الشرق مع وزير الخارجية التركي السابق احمد داود اوغلو، وطرحت عليه خطة للسلام. في خطتي، دعوت الى وقف فوري لاطلاق النار وعقد مفاوضات داخلية واجراء انتخابات في سورية».

وتابع ظريف «يجب ان نحاول تخفيف التوترات رغم اننا نقبل دعوة تركيا لاستتباب الأمن، فاننا نعتقد ان الأمن لن يتحقق من خلال غزو سورية هناك خيارات افضل لترکيا مثل اتفاقية اضنة. يمكننا ان نساعد الحكومة السورية والحكومة التركية ان تجتمعا معا حتى تتمكن قواتهما من الدفاع عن حدودهما. هذا هو الخيار الأفضل لتركيا».

وأضاف: «الآن اعتقد ايضا ان هناك حاجة الى مفاوضات داخلية ودستور جديد في سورية. يجب ان نستعد للانتخابات السورية المقبلة عام 2021... وفي رأيي، من المهم شرح الدستور السوري في المرحلة الأولى».