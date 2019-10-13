عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: حذر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية من أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نشاطات «غير إنسانية» أو «غير مناسبة» من قبل الأتراك في العمليات التي أعلنت عنها أنقرة داخل الحدود السورية وأطلقت عليها اسم «نبع السلام» وأوضح المسؤول أن أي عمليات «تطهير عرقي» أو «قصف دون تمييز سواء كان جوياً أو غيره ضد السكان المدنيين» يندرج ضمن النشاطات «غير الإنسانية وغير المناسبة».

وقال مسؤول أميركي على اطلاع بأوضاع العمليات العسكرية التركية على الأرض قال إن بلاده «ترى تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين مما بدا أنه قصف دون تمييز على مراكز تجمع سكانية وصور كارثية مما هو واضح أنهم رجال ونساء وأطفال مدنيين».

في غضون ذلك قال وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر إنه لم يلتقط مؤشرات لاستعداد تركيا لانهاء العملية العسكرية وقال اسبر في إيجاز صحافي مشترك مع رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك مايلي إن القرار «المندفع» الذي اتخذه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «وضع الولايات المتحدة في موقف صعب». وأكد اسبر استمرار «التنسيق الوثيق» مع «قسد» لكنه اضاف « لن أضع الجنود الأميركيين وسط نزاع طويل الأمد بين الأتراك والأكراد وهذا ليس سبب وجودنا في سورية».وفيما يتعلق بسجناء «داعش» في المنطقة التي تطالها العملية العسكرية حاليا شدد اسبر على أنه أبلغ الأتراك «عدة مرات بأنهم مسؤولون عن تأمين مقاتلي «داعش» في هذه السجون» مؤكدا أنه إذا تم إطلاق سراح سجناء من «داعش» فتلك ستكون مسؤوليتهم.

في المقابل شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عدم تراجع بلاده عن العملية العسكرية. وقال اردوغان في تصريحات للصحافيين «لن نتوقف عن هذه الخطوة التي اتخذناها» مشيرا الى وجود «تهديدات من كل حدب وصوب لإيقاف هذه العملية» وأضاف ان «العملية العسكرية شمالي سورية ليست موجه ضد الأكراد إنما ضد التنظيمات الإرهابية» مؤكدا أن عمليات تركيا لمكافحة الإرهاب في شمال العراق وسورية «لاتستهدف أبدا سلامة الأراضي والحقوق السيادية لهذين البلدين».

وفي هذا السياق أكدت تركيا أنها سترد على أي عقوبات أميركية محتملة في إطار المعاملة بالمثل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان ان بلاده أبلغت الادارة الأميركية على المستويات كافة بانطلاق عملية نبع السلام «لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة». وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إصدار مرسوم بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا لثنيها عن أي عمل عسكري هجومي آخر في شمال شرق سورية. وقال وزير الخزانة ستيف منوشين للصحافيين في البيت الأبيض «اريد ان اؤكد في هذه المرحلة اننا لا نقوم بتفعيل العقوبات ولكن كما قال الرئيس انه سيوفر سلطات مهمة جدا بناء على الجهود المستمرة لذلك سوف يوقع على الامر الذي سيصبح فعليا».

من جهتها قالت وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون الاتحاد الأوروبي أميلي دومونشالان إن قمة الاتحاد الأسبوع المقبل ستناقش فرض عقوبات على تركيا بسبب تحركاتها في سورية.

وقالت الوزيرة لإذاعة فرانس إنتر «لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة موقف صادم بالنسبة للمدنيين ولقوات سورية الديمقراطية ولاستقرار المنطقة».

الى ذلك بحث الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نظيره الاميركي دونالد ترامب الهجوم العسكري التركي .وقال القصر الرئاسي الفرنسي «اليزيه» في بيان امس ان الجانبين شددا على الحاجة أولا وقبل كل شيء إلى منع أي عودة لـ «داعش» في المنطقة.واضاف البيان ان الجانبين اكدا ضرورة دعم من يقاتل على الارض بجانب التحالف الدولي ضد «الإرهاب» الى جانب أهمية حماية السكان المدنيين.واشار ماكرون إلى ضرورة وقف الهجوم التركي «في أسرع وقت ممكن».

