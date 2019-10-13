عربيات ودوليات

تعطي تركيا أهمية كبرى للتطورات الجارية في سورية التي يبلغ طول حدودها مع تركيا 911 كيلومتراً. إن أمننا القومي يرتبط ارتباطا وثيقا بالاستقرار والسلام في سورية.

من جهة أخرى، فإننا لا ندخر جهدا لإنهاء المآساة الانسانية في سورية وفقا للمطالب المشروعة للشعب السوري. ونحن ممتنون للمواقف الإنسانية السخية وجميع أنواع المساعدات الاخرى التي تقدمها الكويت للشعب السوري الذي لجأ إلى تركيا. إذ إنها وسيلة مهمة لتخفيف معاناة الشعب السوري.

لقد أطلقت تركيا في 9 أكتوبر، «عملية نبع السلام» شرق نهر الفرات شمالي سورية لضمان أمن حدودها من خلال القضاء على العناصر الارهابية.

أريد ان أشاطر أصدقاءنا الكويتيين بعض الحقائق حول خلفية وإطار هذه العملية العسكرية:

إن تركيا ملتزمة التزاماً راسخاً بمحاربة الإرهاب الناشئ في سورية. فلدينا سجل حافل وجهود في المساهمة في مكافحة الإرهاب في سورية.

عانت تركيا بشكل كبير من هجمات داعش. لقد قتل أكثر من 300 شخص من هجمات داعش الإرهابية في تركيا.

نحن عضو ملتزم في التحالف العالمي ضد داعش. لقد عزلنا أكثر من 4 آلاف إرهابي من داعش بمفردنا.

أجرت تركيا عمليتين لمكافحة الإرهاب (درع الفرات وغصن الزيتون) في شمال غرب سورية. تتماشى العمليتان مع حق البلاد في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، الى جانب قرار حق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ، مع احترام سلامة ووحدة الأراضي السورية.

لقد حررت تركيا 4 آلاف كيلومتر مربع من الجماعات الارهابية بهاتين العمليتين و«تحييد» 3 آلاف من عناصر داعش.

إن تهديد الإرهاب الناشئ في سورية واستهداف حدودنا لا يقتصر على داعش. في حملته الإرهابية التي امتدت لأكثر من ثلاثين عاما ضد تركيا كان «حزب العمال الكردستاني» PKK المدرج كمنظمة إرهابية من قبل تركيا والولايات المتحدة وأوروبا وحلف شمال الأطلسي مسؤولا عن مقتل 40 ألف شخص من بينهم نساء وأطفال ورضع.

خلال العامين الأخيرين، وخاصةً من جهة شرق نهر الفرات، تعرضنا لأكثر من مئة هجوم أو أعمال عدائية قامت بها مجموعات حزب الاتحاد الديموقراطي الكردستاني ووحدات حماية الشعب PYD / YPG، وهي الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني.

لقد ارتكبت PYD / YPG هجمات إرهابية أيضًا داخل سورية وضد السوريين.

لقد أطلعنا حلفاءنا على توقعاتنا وحساسياتنا بشأن تهديد PYD / YPG. لكن محادثاتنا مع الولايات المتحدة حول إنشاء منطقة آمنة ظلت غير حاسمة.

ولم تف الولايات المتحدة بوعودها. ولم يتم تدمير تحصينات PYD / YPG. بل قامت PYD / YPG ببناء تحصينات جديدة.

لم يعد بإمكاننا تحمل وجود الإرهابيين على حدودنا.

لقد اضطررنا إلى تحديد مصيرنا بأيدينا.

لهذا السبب أطلقنا «عملية نبع السلام». تتمثل الأهداف الرئيسة للعملية في ضمان أمن حدود تركيا وإبعاد الإرهابيين بهدف حماية السوريين من اضطهادهم وقسوتهم.

سيتم تنفيذ العملية على أساس القانون الدولي ووفقًا لحق الدفاع عن النفس على النحو المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.

تم إبلاغ الولايات المتحدة وغيرها من الحلفاء بالعملية في الوقت المناسب. وستبقى القنوات العسكرية مفتوحة وفعالة لمنع أي تصعيد.

لقد اتخذنا خطوات فورية لإبلاغ المجتمع الدولي بخلفية العملية وأساسها القانوني واهدافها.

لقد أبلغ الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيتنا. واتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل بداية العملية.

وأبلغنا الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمين العام لحلف الناتو ببدء هذه العملية.

قدمنا مذكرة شفهية إلى القنصلية السورية العامة في اسطنبول وأوضحنا أن هذه العملية محصورة بمكافحة الإرهاب. وأكدنا التزامنا بوحدة الأراضي السورية.

نعتزم مواصلة العملية إلى أن يتم القضاء على جميع الإرهابيين وضمان أمن حدودنا وتحرير السوريين المحليين من طغيان PYD / YPG وكذلك من تهديد داعش.

وقد أعرب الائتلاف الوطني السوري والحكومة السورية المؤقتة وكذلك زعماء القبائل عن دعمهم للعملية.

تهدف العملية أيضًا إلى تسهيل العودة الآمنة والطوعية للسوريين النازحين. إن وجود منطقة آمنة خالية من الإرهاب سيشجع هؤلاء السوريين بمن فيهم أكثر من 300 ألف كردي سوري لاجئ في تركيا، الى العودة الطوعية إلى ديارهم. تخطط تركيا لاعادة 2 مليون سوري الى أوطانهم من خلال إقامة منطقة آمنة طولها 30 كم ممتدة من نهر الفرات الى الحدود العراقية بما في ذلك منبج.

ليس لدى تركيا أي خطط على الإطلاق لتعديل البنية الديموغرافية في منطقة العمليات. وستسهم جهود تركيا في مكافحة الإرهاب في سورية بضمان وحدة وسلامة الأراضي السورية عن طريق تعطيل مشروع الانفصالية.

إن مستقبل إرهابيي داعش المحتجزين مهم جدا بالنسبة لتركيا. الحل المستدام الوحيد هو إعادة جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى أوطانهم.

حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية هي على رأس أولوياتنا.

كانت تركيا دائمًا في الطليعة من حيث الجهود المبذولة لمكافحة داعش وستبقى كذلك.

وهذه الرؤية معترف بها ومدعومة من طرف الائتلاف الوطني السوري والحكومة السورية المؤقتة، بصفتهما الممثلين الشرعيين للشعب السوري، إلى جانب الممثلين القبليين والزعماء الأكراد والمسيحيين في جميع أنحاء المنطقة.

وكما ورد في كلمة الرئيس أردوغان، فان خططنا هي ان يتمكن الجميع من العودة الى ديارهم.

وسيتمكن العرب والأكراد والتركمان والأشوريين والمجموعات الاثنية والدينية الآخرى من العودة الى ديارهم. وبذلك سنكون قادرين الى الحفاظ الثروة الديموغرافية في المنطقة التي تتدهور شيئا فشيئا.

عائشة هلال سايان كويتاك

سفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت

