عربيات ودوليات

عواصم الوكالات: نفت قوات سورية الديموقراطية «قسد» امس ما أعلنته وزارة الدفاع التركية بأن قواتها سيطرت على بلدة رأس العين الحدودية، وفق ما قال مسؤول. وقال المسؤول «رأس العين لاتزال تقاوم، والاشتباكات العنيفة مستمرة»، موضحاً «تراجعت قوات سورية الديموقراطية نسبياً من شدة القصف، إلا أنها عادت وشنّت هجوماً مضاداً».وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومراسل لوكالة الصحافة الفرنسية في المكان سيطرت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على حي الصناعة فقط عند أطراف البلدة مع استمرار المعارك في داخلها.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية على «تويتر» امس أنه «نتيجة العمليات الناجحة تمت السيطرة على رأس العين شرق الفرات».

وقال قيادي في الفصائل الموالية لأنقرة في حي الصناعة «تقدمنا من المحورين الجنوبي والجنوبي الشرقي لرأس العين» مشيراً إلى صعوبة في التقدم داخلها «نتيجة المقاومة الشرسة لوحدات حماية الشعب الكردية وعدد القناصة الكثيف جداً» وأضاف «هذا يبطئ تقدمنا».

وتمكنت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، والمدعومة بسلاح المدفعية والطيران، من السيطرة خلال ليل السبت الأحد على 11 قرية حدودية، غالبيتها قرب مدينة تل أبيض في ريف الرقة الشمالي بحسب المرصد. وتسعى القوات التركية إلى تطويق وعزل بلدة رأس العين (شمال الحسكة) ومدينة تل أبيض (شمال الرقة) الحدوديتين حيث تدور أشد المعارك بين الطرفين، يرافقها قصف تركي مدفعي وجوي كثيف. وأسفر القصف التركي والمعارك منذ الأربعاء، وفق المرصد، عن مقتل 20 مدنياً و74 مقاتلاً في «قسد» .وفي الجهة المقابلة من الحدود، قتل خلال اليومين الماضيين 17 مدنياً في قذائف اتهمت السلطات المقاتلين الأكراد بشنها.

الى ذلك نفت تركيا السبت استهداف قاعدة عسكرية أميركية في شمال سورية بعدما قالت وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» إن قوات أميركية في سورية تعرضت لنيران مدفعية تركية.وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لوكالة أنباء الأناضول الرسمية «لم تطلق أي نيران إطلاقاً على موقع المراقبة الأميركية». وقال إن تركيا ردت بإطلاق النار الجمعة بعدما قصفت وحدات حماية الشعب الكردية مركزاً لشرطة الحدود التركية انطلاقاً من تلال تقع على بعد كيلومتر من موقع المراقبة الأميركي في سورية. وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أكدت أن انفجاراً وقع «على بعد أمتار» من موقع أميركي قرب بلدة كوباني (عين العرب)، وحذر من أن الولايات المتحدة جاهزة للرد على أي اعتداء بـ»عمل دفاعي فوري».وأشار أكار من جهته إلى أن «كل التدابير الوقائية الضرورية كانت قد اتخذت لمنع إلحاق ضرر بالموقع الأميركي».

وقال إن القوات التركية توقفت عن إطلاق النار «كتدبير احتياطي» بعدما تواصل الأميركيون معها.

