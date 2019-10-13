عربيات ودوليات

جنيف- الوكالات: فر حوالي 100 ألف شخص من منازلهم في شمالي سورية، وفقا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، بينما تمضي تركيا في عمليتها العسكرية في المناطق السورية التي يسيطر عليها الأكراد، على الحدود.

واتخذ كثيرون من المدارس وغيرها من المباني في الحسكة وتل تمر ملاذا لهم. فيما أعلنت مصادر كردية أن العمليات العسكرية التركية شمالي سورية، أسفرت حتى السبت عن نزوح ما يقترب من 200 ألف شخص. في غضون ذلك أعربت منظمات اممية ن قلقها من وقوع «كارثة إنسانية أخرى في سورية» اثر الغارات الجوية والهجوم البري الذي شنته تركيا في شمال سورية منذ مساء الأربعاء الماضي. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «اوتشا» ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان ونظيرتها لشؤون اللاجئين بحضور منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» وبرنامج الأغذية العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ومن جانبه قال المتحدث الإعلامي باسم «اوتشا» في المؤتمر الصحافي ذاته ينس ليركه إن يوم الخميس قد شهد «قصفا مكثفا على طول الحدود السورية الشمالية الشرقية مع تركيا من جربلس إلى غرب الفرات وصولا إلى الحدود السورية العراقية». وأعرب المتحدث الإعلامي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستيان ليشتبور عن قلقه من «توفر جميع العناصر اللازمة لسوء الحظ ووقوع أزمة إنسانية أخرى في سورية» لاسيما مع توقعها بحدوث عملية نزوح صوب جنوب سورية وما سيصحب ذلك من تعقيد فضلا عن حالة عدم اليقين من تطور الحملة العسكرية.

وأفاد المتحدث الإعلامي باسم برامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هيرفي فيرهوسل بوجود إبلاغ عن حالات نزوح جماعي للسكان منذ تصاعد العنف طالت اكثر من 70 الف شخص من رأس العين وتل أبيض حتى الآن».

