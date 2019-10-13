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اقترح مؤلف الفيزياء الكلاسيكية، العالم إسحق نيوتن، في أعماله عن اللاهوت، أن نهاية العالم لن تأتي قبل عام 2060، حيث تم العثور على رسالة تشير إلى التاريخ من قبل بعض العلماء في أرشيفه.

وقال إسحاق نيوتن بنشر أبحاثه عن اللاهوت في نهاية حياته، على الرغم من أنه أجرى ذلك قبل فترة طويلة من ذلك. وبعد أن قام العالم بدراسة اللغة العبرية، حلل الكتاب المقدس على أساس منهجية علمية، ومع مراعاة الحسابات الفلكية المرتبطة بالكسوف الشمسي، وكذلك التحليل اللغوي. وعلق أيضا على أحدث كتب العهد الجديد «سفر رؤيا يوحنا». وغالبا ما كان يسمى الكتاب «سفر رؤيا يوحنا» بكتاب نهاية العالم أو الوحي. حيث يتكلم الكتاب عن ولادة المسيح الدجال، وقيامة المسيح، وعن يوم القيامة.

كما يتطرق الكتاب إلى نهاية العالم. واقترح نيوتن في كتاباته أن نهاية العالم لن تحدث قبل عام 2060، حيث وجد ذلك في إحدى الرسائل بين الوثائق الأرشيفية للعالم.

وهناك بعض العلماء ممن يشككون بصحتها ويعتبرونها وهمية، ويدعون أن العالم إسحق نيوتن لم يتكلم عن نهاية العالم أبدا.

