صالح عبدالله القفاص 81 عاما، شيع، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، ت: 60611110، النساء: الجابرية، ق 10، ش 13، م 10، م العصر فقط، ت: 66525131.

عبداللطيف سعود عبدالعزيز المنيع 70 عاما، شيع، الرجال: جنوب السرة، حطين، ق 4، ش 416، م 53، ت: 97997722، 96696632، النساء: السرة، ق 2، ش 3، م 1، ت: 97920282، 51001900.

موضي زياد عواد السربل، ارملة صغير صامل السربل 67 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم بمقبرة الجهراء، الرجال: سعد العبدالله، ق 2، ش 203، م 1، ت: 99441212، النساء: الواحة، ق 2، ش 10، م 1147.

عبدالله محمد عبدالله سكين 87 عاما، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، الرجال: الشعب، ديوان الكنادرة، ق 4، ش 40، قسيمة 15، ت: 60697000، النساء: الرميثية، ق 7، ش 78، م 17، ت: 99031100.

إنا لله وإنا إليه راجعون