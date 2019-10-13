دوليه

تسعى منتخبات ألمانيا وهولندا وكرواتيا إلى الاقتراب أكثر من النهائيات عندما تخوض الجولة الثامنة من تصفيات كأس أوروبا 2020 اليوم في ضيافة إستونيا وبيلاروسيا ضمن المجموعة الثالثة وويلز ضمن المجموعة الخامسة على التوالي.

وتتقاسم هولندا وألمانيا صدارة المجموعة الثالثة مع إيرلندا الشمالية التي لعبت مباراة أكثر وتغيب عن الجولة الثامنة، لكن الأفضلية لهولندا بفارق المواجهات المباشرة.ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة الى النهائيات التي تقام بين يونيو ويوليو المقبلين في 12 مدينة للمرة الأولى في تاريخ البطولة وذلك بمناسبة مرور 60 عاما على النسخة الاولى التي استضافتها فرنسا عام 1960.

ويملك المنتخبان الألماني والهولندي فرصة توسيع الفارق عن إيرلندا الشمالية قبل مواجهتهما للأخيرة في نوفمبر المقبل، حيث تحل الأولى ضيفة في بلفاست في 16 منه، وتستضيفها الثانية في 19 منه في الجولتين الأخيرتين.وعشية مواجهة إستونيا التي أكرمت ألمانيا وفادتها 8-0 في ماينتس في الجولة الرابعة بينها ثنائية لكل من الجناحين سيرج غنابري وماركو رويس، شدد مدير المانشافت أوليفر بيرهوف على أهمية النقاط الثلاث في تالين، وقال «هدفنا كسب ثلاث نقاط».

وعانى مدرب ألمانيا يواكيم لوف من الغيابات الكثيرة في صفوفه في المباراة الدولية الودية ضد الأرجنتين (2-2) الأربعاء والتي شملت 13 لاعبا بين الإصابة والمرض، لكن مباراة اليوم ستشهد عودة بعض اللاعبين المهمين خصوصا رويس الذي تعافى من إصابة في الركبة، وإيلكاي غوندوغان وتيمو فيرنر بعد شفائهما من المرض، فيما يعود العملاق مانويل نوير إلى حراسة عرين المانشافت بعدما منح لوف الفرصة لحارس مرمى برشلونة الإسباني مارك-أندريه تير شتيغن للعب أساسيا ضد الأرجنتين.

وتطمح هولندا، وصيفة بطلة دوري الأمم الصيف الماضي، إلى مواصلة صحوتها وتحقيق الفوز الرابع تواليا والخامس في التصفيات للاقتراب أكثر من العرس القاري، ورفع المعنويات قبل الرحلة التي تنتظرها الشهر المقبل إلى بلفاست.

وتنتظر كرواتيا، وصيفة بطلة العالم، رحلة صعبة إلى كارديف لمواجهة ويلز في سعيها إلى تعزيز صدارة المجموعة الخامسة. وتملك كرواتيا 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام سلوفاكيا التي تغيب عن هذه الجولة، وبفارق سبع نقاط عن ويلز الرابعة والتي لعبت مباراة أقل.وتدخل كرواتيا المباراة بمعنويات عالية عقب فوزها الكبير على ضيفتها هنغاريا الثالثة (9 نقاط) الخميس، وهي تضع نصب عينيها النقاط الثلاث لوضع قدم في النهائيات، لكن المهمة لن تكون سهلة أمام ويلز التي تسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعويض تعادلها المخيب مع مضيفتها سلوفاكيا (1-1) الخميس وتعزيز حظوظها في المنافسة على بطاقتي المجموعة، لاسيما أنها تملك مباراة أقل وفوزها على كرواتيا سيمكنها من تشديد الخناق عليها.

وفي المجموعة ذاتها، تلتقي هنغاريا مع ضيفتها أذربيجان صاحبة المركز الأخير بنقطة واحدة، في اختبار سهل نسبيا لوضع حد لخسارتين متتاليتين أمام سلوفاكيا وكرواتيا وإنعاش حظوظها في المنافسة على بطاقتي المجموعة.

وفي المجموعة التاسعة، تحل بلجيكا، أول المتأهلين إلى النهائيات، ضيفة على كازاخستان في اختبار سهل تأمل من خلاله في مواصلة حصد العلامة الكاملة في التصفيات. وفي المجموعة ذاتها، تسعى روسيا إلى حجز البطاقة الثانية عن المجموعة عندما تحل ضيفة على قبرص الثالثة.

وتملك روسيا 18 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف بلجيكا وتحتاج إلى نقطة واحدة فقط للحاق بالأخيرة إلى النهائيات، فيما تملك قبرص 10 نقاط في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط امام كازاخستان التي تغيب عن هذه الجولة.

وفي المجموعة ذاتها، تلتقي اسكتلندا الخامسة (6 نقاط) مع سان مارينو الأخيرة من دون رصيد. وفي المجموعة السابعة، تبدو بولندا المتصدرة (16 نقطة) مرشحة لفوزها الثاني تواليا والسادس في التصفيات عندما تستضيف مقدونيا، فيما تلعب سلوفينيا شريكة الأخيرة في المركز الثالث (11 نقطة لكل منهما) مع النمسا الثانية (13 نقطة).

