دوليه

أمتدح أسطورة المنتخب البرازيلي ريفالدو شخصية الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانكليزي الذي يعد أحد أفضل المدربين في العالم، فالإسباني حقق الألقاب أينما حل، وذلك بفضل فلسفته الكروية المميزة، والتي تعتمد على اللعب الجماعي وحرمان الخصم من الكرة لأطول فترة ممكنة. ويجد مدرب سيتي هذا الموسم نفسه مُبتعداً بفارق 8 نقاط كاملة عن ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي، ما يطرح عدة تساؤلات عن قدرة فريقه على الحفاظ على لقبه، وكذلك كيفية تعامل غوارديولا مع هذا التحدي الصعب.

وقال ريفالدو بهذا الشأن: «شخصياً، ومن خلال معرفتي بغوارديولا لأنني لعبت معه في برشلونة، أعرف أنه شخص هادئ للغاية وذو خبرة بالإضافة إلى أنه قوي ويعرف لاعبيه جيداً».

وتابع ريفالدو في تصريحات نقلتها صحيفة «إكسبريس» البريطانية: «مازال هناك العديد من المباريات التي سُتلعب من أجل الفوز بلقب الدوري. وأعتقد أن غوارديولا يعرف كيف يتدارك فارق الـ 8 نقاط مع ليفربول، اعتقد أن الصراع بينهما مازال طويلاً». وأضاف: «غوارديولا بنى فريقاً رائعاً وبأسلوب لعب ممتاز». وأردف الأسطورة البرازيلية: «بيب يثق في فريقه، ويعرف أنه ليس أقل في المستوى من ليفربول. لذلك يعتقد أنه قادر على تدارك هذا الموقف». في المقابل، أكد ريفالدو أن ليفربول لن يمنح الفرصة مرة ثانية لمانشستر سيتي مثل الموسم الماضي، حيث تصدر «الريدز» الدوري وبفارق مريح عن عن سيتي الذي نجح في قلب الطاولة في الأمتار الأخيرة وفاز بلقب «البريميرليغ». يذكر أن ليفربول، حقق الفوز هذا الموسم في المباريات الثماني التي لعبها في البطولة حتى الآن، فيما تعثر مانشستر سيتي في أكثر من محطة كان آخرها أمام وولفرهامبتون، حيث خسر بثنائية نظيفة.

