دوليه

ذكرت تقارير صحافية إسبانية، أن ريال مدريد عليه تخطي عقبة كبيرة إذا كان يريد التعاقد مع كريستيان إريكسن، في يناير المقبل. وبحسب صحيفة ماركا الإسبانية، فإن دانييل ليفي رئيس توتنهام معروف بصعوبة التفاوض

معه لضم لاعبين من ناديه، حيث تعامل معه ريال مدريد في صفقتين كبيرتين من قبل.

ففي عام 2012 دفع ريال مدريد 40 مليون يورو لضم الكرواتي لوكا مودريتش، وفي عام 2013 دفع 100 مليون يورو لضم غاريث بيل، والذي استمر لفترة طويلة أغلى لاعب في العالم.

لكن الآن الوضع مختلف، فإريكسن ينتهي عقده مع توتنهام بنهاية الموسم الحالي، وبالتالي قد يرحل مجانًا في الصيف المقبل، إذا لم يوافق توتنهام على بيعه في الشتاء.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد سيعرض مبلغًا يصل إلى 25 مليون يورو، لضم إريكسن في يناير، وينتظر ليرى إذا كان ذلك كافيًا لإقناع ليفي أم لا.

ويتولى ليفي رئاسة توتنهام منذ عام 2001، وهو الأقدم في الدوري الإنكليزي الممتاز. ويرحب إريكسن بالانضمام إلى ريال مدريد، رغم رغبة أكثر من نادٍ في ضمه.