دوليه

كشف تقرير صافي، عن وجود صراع شرس بين قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، على موهبة نادي رين الفرنسي إدواردو كامافينغا خلال الفترة الحالية.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن كامافينغا الذي سيبلغ عامه الـ17 في نوفمبر المقبل، جذب أنظار القطبين. وأضافت الصحيفة: «اللاعب الأيسر ذو الأصول الأنجولية والذي يحمل الجنسيتين الكنغولية والفرنسية، نجح في الحصول على مركز أساسي مع فريقه، ورغم أن حريقًا دمر منزله وجميع الوثائق التي تثبت سنه، لكن بدون شك أن موهبته في هذا السن استثنائية، مثل أنسو فاتي لاعب برشلونة الحالي».

وأشارت تقارير صحافية فرنسية أخيراً، إلى أن أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي لأولمبيك مارسيليا حاول ضمه، لكن إدارة رين طلبت الحصول على 40 مليون يورو وهو ما رفضه.

وتابعت: «زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يراقب كامافينغا، ويراه واحدًا من أبرز المواهب الأوروبية التي يمكن أن ترتدي قميص الميرنغي». وأفاد التقرير، أن إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، يُدرك أن كامافينغا لاعب غير عادي، ويرى أنه لا يجب تفويت فرصة ضمه والعمل على تطوير موهبته.

