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تأهل اللاعبان محمد الموسوي وسلمان الموسوي الى الادوار النهائية في منافسات الكراتيه «كاتا» ضمن دورة الالعاب العالمية الشاطئية لاتحاد اللجان الاولمبية الوطنية (قطر 2019) التي انطلقت منافساتها اول من امس. وحقق اللاعب سلمان الموسوي المركز الاول على مجموعته بتحقيقه 46.24 نقطة فيما جاء الفرنسي مونتاريلو ثانيا بـ28.24 نقطة والصيني وانغ ثالثا بـ28.24 نقطة والاسباني جالان رابعا بـ26.24 نقطة. واستطاع اللاعب محمد الموسوي تحقيق المركز الرابع على مجموعته بـ20.24 نقطة فيما جاء الاسباني كيونتيرو اولا بـ94.25 نقطة والفنزويلي ديفاز ثانيا بـ74.24 نقطة وشينغ من هونغ كونغ ثالثا بـ60.24 نقطة. وفي هذا الصدد قالت رئيسة الوفد وعضو اللجنة الاولمبية فاطمة حيات في تصريح ان اللاعبين استطاعا تحقيق انجازهما الكبير رغم المنافسة الشديدة من افضل لاعبي العالم.

واشادت حيات بالروح القتالية التي تميز بها اللاعبان محمد وسلمان والتطبيق الصارم لتعليمات المدرب ليحققا هذه النتيجة المتميزة معربة عن الشكر للهيئة العامة للرياضة واتحاد اللعبة على اهتمامهما الكبير ودعم اللجنة الاولمبية للاعبين لتحقيق افضل النتائج المنشودة.

من جهته اعرب امين سر الاتحاد مشعل الركاكة في تصريح مماثل عن اعتزازه وفخره بالنتائج التي حققها اللاعبان في هذه البطولة التي تشهد مشاركة افضل اللاعبين من شتى انحاء العالم. وقال الركاكة ان هذه النتيجة جاءت بعد اسابيع عديدة من التدريبات المتواصلة والجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبان بالاضافة الى المتابعة من الفنيين والاداريين في اتحاد اللعبة معربا عن امله في ان يتمكن اللاعبان من تحقيق مراكز متقدمة في المراحل النهائية للبطولة.

واشاد بالحماس الكبير الذي ابداه اللاعبان محمد وسلمان والروح المعنوية التي يتحليا بها مشيرا الى حرصهما الشديد على رفع راية الكويت في تلك البطولة وتحقيق احد المراكز المتقدمة في التصفيات النهائية.

