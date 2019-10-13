محلية

تناولت الكثير من وسائل الاعلام ماحدث من بعض من الجماهير التي حضرت مباراة منتخبنا مع المنتخب الاردني في عمان وكذلك انتقدت نتيجة المباراة... حيث احب ان اوضح بعض الحقائق التي واكبت هذه المباراة:

• نحن نعلم جيدا ان مباراتنا في عمان معرضة للكثير من الاحداث المتوقعة وغير المتوقعة سواء فيما يخص الجماهير او المعسكر او ارضية الملعب او من التحكيم فالمباراة تقام على ارض تحتضن الكثير من العراقيين البعثيين من حزب المقبور صدام حسين لذلك ما حصل كان متوقعا وليس بالجديد في الرياضة فهناك امور تحدث يوميا للطلبة الكويتيين الذين يدرسون في جامعاتها الا انهم يتجنبونهم ولا يدخلون معهم في جدال... الا ان المسؤولية مازالت ملقاة على الامن الاردني في كيفية تعامله مع الحدث وقت حدوثه. فما قامت به السفارة والخارجية امر يشكر عليه والان جاء دور الاتحاد في تفعيل هذا الموضوع لدى الاتحاد الاسيوي والفيفا بالتعاون مع مراقب المباراة واي ادلة اخرى لدينا ولا داعٍ للتشنج على رئيس الاتحاد وحده... فالامر واضح ويجب بحثه كلا حسب اختصاصه وعلاقاته بالمنظمات الدولية (الفيفا واللجنة الاولمبية الدولية).

• نتيجه المباراة جاءت بالتعادل والتي كان تعبر عن فوز بالنسبة لمنتخبنا وخسارة لمنتخب الاردن (للاسف بدأنا نلعب للتعادل؟) للاسف لن اتكلم عن فنيات المباراة لان اللعب كان واضحا فقد لعبنا حسب امكانياتنا الضعيفة وان كان تنظيم اللاعبين افضل من المباراتين السابقتين ونقول للاعبين شكرا على العطاء وارجو ان نستعد للقادم لانه اصعب... الى هنا اقف وأتساءل كيف ومتى وعلى اي اساس اعطى الشيخ احمد اليوسف الضوء الاخضر للمدرب ثامر عناد صك انه المدرب الى نهاية التصفيات؟؟؟ هل اجتمع مع لجنة التدريب او اللجنة الفنية او مجلس ادارة الاتحاد؟ هل القرار فردي ام انه بالتشاور مع نائب الرئيس ومن كان معه بالمنصة.... او.. او.. قرار لا اعرف رأي بقية مجلس الادارة في كلامه للاعبين والمدرب في غرفة اللاعبين بعد المباراة....... فكما اشرت بالمقالات السابقة بأن نتيجة المباراة هي الفيصل في التخطيط لمستقبل الكرة الكويتية الذي وضح انه يأتي عن طريق افراد أو أوامر خارجية وليس من لجان متخصصة..... والله من وراء القصد.

