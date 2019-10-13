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أكدت اللجنة الأولمبية الكويتية أن مشاركة منتخب «الموي تاي» في البطولة العربية التي استضافتها العاصمة الاماراتية أبوظبي يوم 9 أكتوبر الحالي تخضع لاختصاص اللجنة، جاء ذلك في توضيح من اللجنة ممهوراً بتوقيع أمين السر العام حسين المسلم.

تعقيباً على ما أثير خلال اليومين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة حول مشاركة اللاعب فهد الشمري بالبطولة وجاء في التوضيح مايلي:

تود اللجنة الاولمبية الكويتية توضيح الآتي:

1- اللجنة الرياضية للعبة الموي تاي هي إحدى اللجان المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الكويتية وتعمل تحت اشراف اللجنة الاولمبية الكويتية.

2- تمت مشاركة منتخب الكويت للموي تاي بالبطولة العربية بموافقة وعلم اللجنة الأولمبية الكويتية.

3- اللجنة الأولمبية الكويتية على اتصال دائم مع الاتحاد الدولي للموي تاي واللجنة المنظمة المحلية للبطولة العربية للموي تاي «أبوظبي 2019» وقد تقدمت اللجنة بطلب رسمي بموافاتها بجميع الحقائق والملابسات التي صاحبت مشاركة اللاعب فهد الشمري في البطولة المذكورة سلفاً.

4- قامت اللجنة الاولمبية الكويتية بفتح تحقيق رسمي بالموضوع على أن تعرض النتائج النهائية لجهات الاختصاص الحكومية (الهيئة العامة للرياضة) ووسائل الاعلام فور انتهاء التحقيق.

5- تتقدم اللجنة الاولمبية الكويتية بجزيل الشكر للهيئة العامة للرياضة على دعمها للرياضة والشباب الرياضي بدولة الكويت وعلى التعاون المثمر بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية لما يحقق مصلحة الرياضة. ختاماً، تؤكد اللجنة الأولمبية الكويتية أنها لا تألو جهدا في الدفاع عن حقوق الرياضيين الكويتيين وحمايتهم من أي مؤثرات خارجة عن المواثيق والأنظمة الرياضية المعتمدة دولياً.

