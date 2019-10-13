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تغلب القادسية على كاظمة 84-61 دون صعوبة في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس ضمن الجولة العاشرة من الدوري التمهيدي لدوري كرة السلة والتي شهدت أيضاً فوز برقان على القرين 83-81.

ويتصدر العربي الترتيب برصيد 9 نقاط يليه الكويت والشباب واليرموك والقادسية برصيد 8 نقاط، ثم كاظمة والجهراء وبرقان 7 نقاط، والنصر والساحل والصليبخات والقرين 6 نقاط، واخيرا التضامن 4 نقاط.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من قسمين على ان يتأهل الاربعة الاوائل الى المربع الذهبي حيث يلعب الاول مع الرابع والثاني مع الثالث في نصف النهائي بنظام «بلاي اوف» من 3 مباريات يتأهل الى النهائي الفائز في مباراتين.

وفرض القادسية اداءه على خصمه منذ البداية فتقدم 13-7 من خلال اختراقات عبدالمحسن مرتضى وتوغل صالح يوسف أسفل السلة، قبل أن يتألق من جانب كاظمة محمد اشكناني في التسجيل من الداخل والخارج لينتهي الربع الاول بتقدم القادسية 22-20.

وأدرك البرتقالي التعادل في الربع الثاني عبر نقطتين لعبدالله سالم وتبادل الفريقان بعدها التقدم ولكن نهاية هذا الربع شهدت تفوقا واضحا للقادسية عبر تألق عبدالرحمن السهو واحمد درويش وصالح اليوسف في التسجيل ليتقدم القادسية مع نهاية الربع 40-33.

وكان الربع الثالث نقطة التحول في المباراة بعدما ضاع كاظمة من خلال تخبط مدربه الصربي ايفان جيرمتش في التبديلات بالاضافة الى التسرع وغياب المتابعة الذي طغى على أداء الفريق مما أدى الى تقدم القادسية مع نهاية الربع 64-44. وترجم الأصفر افضليته في الربع الرابع ونجح في تحقيق فوز سهل بنتيجة 84-61.

وتقام اليوم منافسات الجولة الحادية عشرة حيث يلتقي في 05:00 مساء الكويت مع اليرموك، ثم تليها مباشرةً مباراة العربي مع النصر، وتقام المباراتان على صالة نادي كاظمة. وعلى صالة نادي الساحل، يلتقي في 05:00 مساء التضامن مع الشباب، ثم تليها مباراة الساحل مع القرين.

