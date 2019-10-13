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حقق لاعبو المنتخب الوطني للتنس تقدماً ملحوظاً في بطولة الكويت الدولية للناشئين «تحت 18 سنة» المستمرة في الكويت حتى 19 الحالي برعاية الشيخ أحمد الجابر رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للعبة.

وتمكن لاعب المنتخب بدر عنتر من الوصول الى الدور نصف النهائي للفردي وذلك بعد مشوار ناجح في البطولة بدأ بفوزه على اللاعب الهندي ماثيو شيراماتل في الدور الأول بنتيجة 6 - 0، 6 - 0 ثم فوزه على اللاعب البريطاني ديرين أكاروجلو في الدور الثاني بنتيجة 6- 3، 2 - 6، 6 -4 ثم فوزه على اللاعب المصري عمر علي في الدور ربع النهائي بمجموعتين مقابل لا شيء.

ويلاقي عنتر في الدور نصف النهائي اللاعب البلجيكي غيلومي جاكوب.كما تمكن ثنائي الكويت المكون من اللاعبين بدر عنتر وزميله عيسى قبازرد من بلوغ المباراة النهائية للبطولة في مسابقة الزوجي بعد تغلبهما على الثنائي المكون من اللاعبين الألماني بول البريشت وزميله الهندي ماناف سريكومار في الدور نصف النهائي بمجموعتين مقابل لا شيء.

