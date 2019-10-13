محلية

تتأهب لاعبة مدرسة جمنازيا الكويت للرياضة والفنون، سارة صباح، بكل قوتها لتمثيل منتخب بلادها الأردن في البطولة العربية للجمباز الفني والايقاعي والآيروبيك التنافسي والترامبولين التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 23 أكتوبر الحالي وحتى الأول من نوفمبر المقبل.

وشاركت سارة في عدد من البطولات الخليجية والعربية والدولية باسم «مدرسة جمنازيا الكويت» وحققت خلالها العديد من الميداليات الذهبية وأثبتت أنها مشروع بطلة ينتظرها مستقبل

باهر.

وعبرت اللاعبة سارة عن سعادتها الغامرة وفخرها الكبير للمشاركة في البطولة مع المنتخب الأردني للمرة الأولى، مضيفة ان هدفها الأساسي في المسابقة العربية هو تحقيق الانجازات الذهبية لبلدها، ومؤكدة ان طموحاتها عالية في هذا المحفل الذي ستسجل فيه الظهور الأول للاعبة أردنية في لعبة الجمباز الايقاعي.

