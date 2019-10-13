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أكد مدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح أن استضافة الكويت للبطولة الآسيوية للبولينغ التى تنطلق منافساتها يوم 20 اكتوبر الجارى هو حدث رياضى مميز يعزز الروابط بين الرياضة الكويتية والمنظمات الرياضية القارية والدولية بعدما تم رفع الايقاف وطويت صفحته الى غير رجعة. وأشاد فليطح بالجهود الكبيرة التى تبذلها اللجنة المنظمة العليا وجميع اللجان العاملة فى البطولة من أجل نجاحها واظهارها بالشكل اللائق باسم الكويت، مضيفا أنه على ثقة تامة بقدرة ادارة النادي الكويتي للبولينغ وعلى رأسها الشيخ طلال المحمد واعضاء مجلس الادارة وجميع العاملين على خروج البطولة فى أبهى صورها. وأوضح فليطح أن لعبة البولينغ تعد من اللعبات التى تحظى بشعبية كبيرة واقبال من قبل جميع الاعمار السنية على ممارستها، معربا عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة انشاء فروع اخرى للنادى من أجل توسيع رقعة ممارسة اللعبة والتسهيل على أبناء الكويت فى جميع المناطق ما سيكون له آثار ايجابية على اللعبة.

وأكد فليطح أن «آسيوية البولينغ» تعد البطولة الرسمية الاولى التى تقام على مجمع البولينغ بعدما تم افتتاحه بشكل رسمي من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، متمنيا ان تشهد الفترة المقبلة استضافة مزيد من البطولات القارية والدولية التى تعيد وضع الكويت على خارطة العالم الرياضية.