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تنطلق في 06:00 مساء اليوم منافسات الموسم 2019/2020 لكرة الطاولة بمشاركة 14 ناديا في أربعة مراحل سنية مختلفة (تحت 12سنة، وتحت 15 سنة، وتحت 18 سنة والسن العام)، وستكون البداية بمسابقة الدوري العام من دور واحد لجميع المراحل، على أن تتبعها بطولتا الكأس والفردي تواليا، وتقام جميع المنافسات على صالة مدرسة ملا حسن الكندري في الرميثية.

وتقام اليوم 5 مواجهات بدوري البراعم (تحت 12 سنة)، حيث سيلتقي اليرموك مع الصليبخات، وخيطان بالقادسية، فيما يجمع ثالث اللقاءات فريقي الساحل والنصر، كما يواجه الفحيحيل نظيره برقان، ويلعب الكويت مع السالمية، فيما ينطلق غدا دوري السن العام بخمسة مواجهات أيضا.

وأكد أمين السر العام لاتحاد كرة الطاولة هشام العربود أن نهاية الدوري لجميع المراحل ستكون في الرابع من ديسمبر المقبل، بحسب الجدول المعلن، على أن تنطلق في الأسبوع الأخير لشهر يناير المقبل بطولة الكأس، وذلك وفقا للموعد الذي تراه لجنة المسابقات مناسبا وبما لا يتعارض مع اختبارات الطلبة. وأضاف: «نشكر جميع اللجان العاملة بالاتحاد التي واصلت العمل الجاد حتى أثمرت تلك الجهود عن بداية مبكرة للموسم مقارنة بالمواسم السابقة، وبما يتيح الفرصة كاملة لمنافسة عادلة بين جميع الأندية وفي مختلف المراحل السنية». وشدد هشام العربود على حرص رئيس وأعضاء مجلس الادارة على ابداء كافة أوجه التعاون مع جميع الأندية لكل ما من شأنه خدمة كرة الطاولة وأبنائها اللاعبين، وقال: «أبوابنا دائما مفتوحة، ونرحب بجميع الرؤى والأفكار من قبل مسؤولي الأندية فالهدف واحد والجميع يسعى للتطوير».

