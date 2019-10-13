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«التعامل مع حوادث السباق» على «مدينة المحركات»


ينظم النادي الدولي الكويتي للسيارات ممثل الكويت في الاتحاد الدولي للسيارات ومدينة الكويت لرياضة المحركات اليوم الدورة التدريبية للتعامل مع حوادث السباق في الحلبات. وتقام الدورة التي تستمر يومين بمشاركة اطباء متخصصين من الاتحاد الدولي الى جانب الادارة العامة للاطفاء ووزارة الصحة ممثلة بادارة الطوارئ الطبية. وتتضمن الدورة كيفية التعامل مع حوادث سباقات السيارات التي تختلف عن الحوادث العادية، كما ستشمل دورة تدريبية لفرق الانقاذ حول كيفية التعامل مع الحادث وطريقة رفع السيارات والأمور التي من الواجب البحث عنها بعد وقوع الحوادث.


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