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يعاود الأزرق تدريباته مساء اليوم على ستاد جابر الدولي استعدادا للمواجهة الودية التي تجمعه بعد غد مع ضيفه منتخب تركمانستان على الملعب ذاته. وكان الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب ثامر عناد منح اللاعبين راحة يوم امس وعقب العودة من العاصمة الأردنية عمان مساء الأول من امس. ويغيب الأزرق الذي تعادل سلبا مع الأردن يوم الخميس الماضي عن الجولة الرابعة للتصفيات التي تقام يوم الثلاثاء.

وقال مدير المنتخب فهد عوض ان الجهاز الفني سيستدعي بعض الاسماء الجديدة للفريق من اجل خوض المباراة الودية امام منتخب تركمانستان.

وأشار عوض الى ان عناد سيستدعي اللاعبين احمد ابراهيم (العربي)، وخالد شامان ومحمد هادي (النصر)، وراشد المطيري (التضامن) الى صفوف «الأزرق» فيما سيقوم باراحة عدد من اللاعبين الذي شاركوا مع الفريق في المباريات الماضية وهم بدر المطوع وسلطان العنزي وعامر معتوق (القادسية)، وفيصل زايد وحميد القلاف (الكويت).

ونفى عوض ان تكون هناك اي اعتذارات من قبل اللاعبين، مؤكداً ان الجهاز الفني فضل اراحة الاسماء المذكورة في المباراة الودية امام تركمانستان واستدعاء بعض الاسماء التي قدمت مستويات مميزة في الفترة الأخيرة، مؤكداً ان الفرصة متاحة لجميع اللاعبين اذا ما رأى المدرب قدرتهم على مساعدة «الأزرق» في مشاركاته المقبلة، وقال: «سيقوم الجهاز الفني بقيادة ثامر عناد بمتابعة مباريات كأس الاتحاد للوقوف على مستوى اللاعبين واستدعاء من يراه مناسباً للفريق في الفترة المقبلة».

