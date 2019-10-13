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لفتت بادرة حضارية قام بها عدد من مشجعي الأزرق وسائل الاعلام الأردنية بعد انتهاء مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الأردني ضمن التصفيات الآسيوية في ستاد عمان الدولي الخميس الماضي. والتقطت عدسات الكاميرا صورا لمشجعين كويتيين وهو يقومون بالمساعدة بتنظيف مقاعد المدرجات وحمل النفايات بأكياس مخصصة لها في خطوة اعتبرت وسائل الاعلام الأردنية انها «لاقت استحسانا شعبيا». ووفق بعض هذه الوسائل فقد ثمن اردنيون «الروح العالية والأخلاق الرفيعة» للجمهور الكويتي الذي حضر لمؤازرة منتخب بلاده امام نظيره الأردني كما ان بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية تداولت هذه اللفتة وأشادت بها. وقارب الحضور الجماهيري الكويتي في المباراة الألف شخص وصل جزء منهم عبر طائرة عسكرية خاصة من الكويت فيما حرص جزء آخر من ابناء الجالية الكويتية المقيمة في الأردن على التواجد لتقديم الدعم والمساندة للأزرق.

