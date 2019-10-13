دوليه

يواجه الاتحاد الاردني لكرة القدم عقوبات بحسب ما تنص عليه المادة 16 الخاصة بالنظام والأمن في المباريات من لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حيث ان الاتحاد المضيف مسؤول عن النظام والأمن داخل وحول الملعب قبل وأثناء وبعد المباريات وهو مسؤول عن الحوادث من أي نوع، ويمكن أن يخضع لإجراءات تأديبية ما لم يتمكن من إثبات عدم التقصير في تنظيم المباراة.

وتشير الفقرة الثانية من المادة 16 الى أن جميع الاتحادات مسؤولة عن السلوك غير اللائق للمشجعين وسيخضع لعقوبات تأديبية مالم يثبت عدم وجود أي إهمال، ومن بين السلوك المشين للمتفرجين ما يتضمنه البند الخامس من الفقرة وهو استخدام إيماءات أو كلمات أو أشياء أو أي وسيلة أخرى لنقل رسالة غير لائقة بحدث رياضي، خصوصا الرسائل ذات طبيعة سياسية أو أيديولوجية أو دينية مسيئة.

يذكر أن اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي «فيفا» اصدرت عقوبات الاسبوع الماضي ضد اتحادات هونغ كونغ واندونيسيا ومنغوليا وقطر لاسباب تنظيمية واخرى خاصة بسوء سلوك الجمهور وتراوحت العقوبات بين الغرامة المالية والتحذير في حال تكررت المخالفات اذ حذرت اتحادي قطر ومنغوليا وغرمت هونغ كونغ 15000 واندونيسيا 45000 فرنك سويسري.