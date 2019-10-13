دوليه

هدد محترفا السالمية البرازيليان اليكس ليما وباتريك فابيانو بترك النادي خلال الايام المقبلة اذا لم يحصل كل منهما على رواتبه المتأخرة، جاء ذلك عبر تغريديتين للاعبين في حسابهما على موقع «تويتر».

وقال ليما: «اذا لم يدفع السالمية رواتبي يوم الأربعاء المقبل سأترك النادي وسأكون حراً للتفاوض»، مضيفا ان المحامي الخاص به ابلغ السالمية بهذا الامر مطلع الشهر الحالي وسينتظر حتى يوم 16 الشهر الحالي، كي يتخذ الخطوة المقبلة.

مهددا في الوقت ذاته باللجوء الى الاتحاد الدولي لكرة القدم لمقاضاة النادي. فيما المح فابيانو الى ترك النادي بعد 3 ايام وانه سيكون حرا لأي مهمة جديدة، وارفق في تغريدته عبارة تتحدث عن الظلم وعدم دفع المستحقات.

