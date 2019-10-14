أول النهار

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بسقوط عدد من الضحايا والمصابين إثر حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من المدن في ولاية كاليفورنيا وألحقت أضرارا كبيرة في المرافق العامة والممتلكات متمنيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء آملا سموه أن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة.

وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تعزية مماثلة الى الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بسقوط عدد من الضحايا والمصابين إثر حرائق الغابات التي اجتاحت عددا من المدن في ولاية كاليفورنيا وألحقت أضرارا كبيرة في المرافق العامة والممتلكات متمنيا سموه للضحايا الرحمة وللمصابين سرعة الشفاء. وبعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

