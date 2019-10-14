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أول النهار

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صباح الخالد التقى نظيره الأردني في القاهرة


التقى الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أول من أمس السبت مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الاردنية الهاشمية أيمن الصفدي وذلك بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة على هامش اجتماع (مجلس الجامعة) على المستوى الوزاري في دورته غير العادية لمناقشة التدخلات العسكرية التركية في شمال شرق سورية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات المميزة الثنائية بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بالانابة السفير صالح اللوغاني ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية احمد البكر.


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